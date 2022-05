5 trucs pour une retraite active

«Je n’ai pas le temps, je suis à la retraite!» Voici l’adage de nombreux retraités modernes qui ont compris que la clé du succès réside dans une vie active.

Et c’est exactement à cette cohorte de retraités actifs et autonomes que s’adresse le projet immobilier novateur Liva par Groupe Sélection, qui propose une expérience d’habitation vivante et stimulante, où tout a été pensé pour profiter pleinement de chaque journée.

Vous partagez cette vision et aimeriez jouir d’un quotidien simplifié tout en conservant un mode de vie actif?

Voici 5 trucs pour y arriver:

1. Les activités sociales

Getty Images/iStockphoto

Les cours de peinture, le club de lecture, les leçons de piano... Libérez l’artiste en vous et essayez une nouvelle discipline. S’il y a un bon moment pour se lancer, c’est bien durant la retraite! Également, le complexe Liva offre des services à la carte (100% libre-service), en plus de proposer plusieurs espaces communs qui favorisent la socialisation et le bon voisinage!

2. Les voyages

Getty Images

Vous rêvez de voir le monde? Ça tombe bien, car le monde vous appartient! Avec un minimum de planification et d’économies, votre rêve de traverser la Grande Muraille de Chine ou de marcher le Chemin de Compostelle est à votre portée. En fait, la retraite est l’occasion idéale de concrétiser tous vos projets voyages... même les plus fous.

3. Les sports

On ne le dira jamais assez: il faut bouger pour rester en santé. Ainsi, enfilez des vêtements confortables et livrez-vous à une séance de yoga, de tennis ou d’aérobie. L’important, c’est de rester en mouvement! Avec son gym, sa piscine, et son simulateur de golf sous un même toit, le complexe d’habitation Liva permet d’être actif, sans même devoir quitter la maison. C’est ce qu’on entend, entre autres, par «quotidien simplifié»!

4. L’implication sociale et communautaire

Getty Images

Nul besoin d’avoir des millions en banque pour profiter de votre retraite. L’implication sociale et communautaire, comme le bénévolat, permet d’occuper son temps de façon gratifiante, tout en faisant des rencontres intéressantes. Et contribuer à bâtir un avenir meilleur, n’est-ce pas une bonne raison de sortir de la maison?

5. Le retour aux études

Getty Images

Il n’y a pas d’âge pour retourner sur les bancs d’école, alors pourquoi ne pas suivre un cours à distance dans le confort de votre demeure? Bon nombre de retraités renouent avec la passion d’apprendre, la quête de savoir et obtiennent enfin ce diplôme tant convoité au fil des années. D’ailleurs, les appartements intelligents Liva sont dotés d’une tablette murale, qui vous permet de sécuriser et de personnaliser votre espace grâce à des services exclusifs. Par exemple, le contrôleur de luminosité créera l'ambiance parfaite pour suivre votre cours en ligne en direct de votre salon!

Découvrez ce projet d’habitation unique

Le tout premier complexe résidentiel Liva par Groupe Sélection verra le jour à Mirabel à la fin de 2022. Rendez-vous dès aujourd’hui au bureau de location situé aux Premium Outlets Mirabel, afin de découvrir l’expérience de la marque Liva.

Sur place, il est possible de visiter un appartement intelligent qui présente l’offre de services à la carte dont vous pourriez bénéficier en devenant résident de ce projet, qui permet de déployer votre bonheur au quotidien.

Parce qu’il n’y a pas de place pour l’ennui lorsque vous menez une retraite active, et Liva l’a bien compris!