Tendances mariage en 2022

De nombreux mariages ayant dû être annulés dans les 2 dernières années de pandémie, l'été 2022 sera fort chargé en «Oui, je le veux». Que vous vous mariiez, que vous y rêviez ou que vous assistiez à un mariage, voici les tendances incontournables à surveiller.

1. De la couleur, encore et encore

Impossible de passer sous silence cette tendance forte cette année. Adieu aux couleurs neutres et sobres, bonjour aux palettes vives et aux teintes vibrantes! On la verra dans les décorations, les arrangements floraux et même dans les tenus des mariés.

2. Un souci environnemental

Un mariage peut générer son lot de déchets et de gaspillage, et ce, pour seulement quelques heures de festivités. Pourquoi ne pas faire un petit effort pour l'environnement? Faire-part numérique, repas concocté avec des ingrédients locaux et robe de mariée seconde main : autant de façons pour réduire son empreinte écologique lors d'une journée aussi grandiose.

3. Le week-end de mariage

Qui a dit qu'un mariage devait durer qu'une seule journée? De plus en plus de jeunes mariés étirent les célébrations et font en sorte que leur union devienne une véritable expérience qui s'étend sur quelques jours. Si vous craignez ne pas avoir assez de temps pour profiter de l’ensemble de vos invités, proposez-leur de prolonger les festivités. À vous de jouer!

4. Se marier à l'étranger

L'idée de partir avec famille et amis pour célébrer son amour gagne du terrain après des mois de confinement et de restrictions sanitaires. Il s'agit d'une façon de joindre l'utile à l'agréable permettant de s'offrir des vacances sous le soleil et de célébrer l'amour du même coup! Cette tendance permet aussi de réduire le nombre de convives alors que beaucoup de gens ne sont pas encore très à l'aise de se retrouver en grands groupes durant de longues heures dans le contexte actuel.

5. Le style «Regencycore»

Avec la série Netflix Bridgerton, la tendance pour les mariages de style Régence anglaise, qui rime avec élégance et romatisme, ne s'essoufle pas. On le voit, entre autres, dans les robes de mariée qui proposent des noeuds surdimensionnés, les tons pastels et les arrangements floraux à l'ancienne. Ce côté vintage a aussi la cote pour tout ce qui touche à la décoration. Bougeoirs en cuivre, services en porcelaine vintage dépareillés et fleurs fraîches ou séchées pour un effet romantique assuré.