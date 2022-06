À vos cannes, la Fête de la pêche s'ouvre ce week-end!

Vous avez envie d'aller taquiner le poisson, mais vous ne connaissez personne pour vous initier? Cessez de chercher! La Fête de la pêche, qui aura lieu les 3, 4 et 5 juin, est l'occasion rêvée de découvrir cette belle activité de plein air parfaite pour décrocher du train-train quotidien.

Durant ces dates, il est possible de pêcher sans permis (à l'exception du saumon atlantique) sur les plus beaux lacs du Québec dans le total respect de la réglementation en vigueur. C’est donc l’occasion de découvrir, ou encore de redécouvrir, le plaisir de se retrouver en nature et de profiter de notre magnifique patrimoine tout en s’adonnant à une activité saine, stimulante et enrichissante.

Où peut-on pêcher?

Il sera possible de s'adonner à la pêche sportive dans toutes les régions du Québec où la réglementation le permet. Ce sont les organismes communautaires, tels que des associations de pêcheurs, des municipalités ou encore des camps de vacances qui organisent les événements dans les différentes régions du Québec. Localisez une activité près de chez vous ici. Les participants doivent apporter le matériel de base: cannes à pêche, leurres, fil, etc.

Les zones de pêche permises lors de ce week-end sont les mêmes que celles normalement prévues pour la pêche sportive. Pour l'occasion, les multiples destinations de la Sépaq offrant l'activité de pêche seront accessibles. La Sépaq défraye même pour vous les frais applicables à la pêche sur un choix de rivières, de ruisseaux et de plans d'eau sélectionnés.

Pour en apprendre plus sur la pratique de la pêche sportive, un loisir très peu coûteux, accessible aux gens de tous âges et qui ne demande aucune grande connaissance techniques, consultez ce site Web pour y trouver une foule de conseils.

Pêche en herbe

Plusieurs activités sont organisées aux quatre coins de la province dans le cadre de ce rendez-vous annuel. C'est, entre autres, le cas du programme Pêche en herbe, ouvert aux jeunes âgés entre 6 et 17 ans. Les apprentis pêcheurs reçoivent un ensemble complet de pêche, une brochure éducative ainsi qu'un permis de pêche valide jusqu’à l’âge de 17 ans inclusivement.

L'activité inclut également une formation sur la biologie des poissons, la sécurité et la réglementation. Pour participer à ces activités, il faut s'inscrire sous l'onglet Liste des activités Pêche en herbe sur le site Web de la Fondation de la faune du Québec.

Transmettre sa passion

Les pêcheurs d'expérience sont aussi fortement invités à emboîter le pas. Initiez un enfant, un ado, un parent ou un collègue à apprivoiser votre passion en l'invitant dans votre lieu de pêche favori. Il s'agit d'une façon de contribuer au développement de la relève de la pêche sportive au Québec.

