La Fondation Charles-Bruneau annonce le retour des Durs à cuire pour une 3e édition!

WEB - Pour une 3e année, IGA met sur pied, une campagne au profit de la Fondation Charles-Bruneau pour soutenir directement leur mission et financer la recherche sur les cancers pédiatriques. Des tatouages temporaires sont disponibles chez IGA et chaque tatouage au look rétro devient le héros d’un jeu en ligneayant pour thématiques les saveurs. Les tatouages ont été dessinés par 4 enfants ayant eu recours aux soins des centres et unités Charles-Bruneau dans le passé.