Le futur de l’aviation: des avions plus écologiques conçus ici

Du 23 au 25 mai a eu lieu le salon EBACE à Genève en Suisse, le rendez-vous annuel des grands joueurs mondiaux de l’aviation d'affaires. Et le Québec a fait bonne figure!

Chaque année, le salon EBACE (European Business Aviation Convention & Exhibition) est le point de rencontre des gens d’affaires et propriétaires d’entreprises œuvrant dans le domaine de l’aviation. Les innovations en matière de transport aérien y sont, entre autres, présentées.

Courtoisie: Bombardier

Le chroniqueur Vincent Dessureault était sur place et a constaté que le Québec s’y est démarqué grâce à la présence d’une compagnie bien de chez nous: Bombardier.

Si le nom Bombardier nous a longtemps inspiré les motoneiges, sa direction stratégique aujourd'hui se concentre uniquement sur la fabrication et la vente d’avions d’affaires. L’entreprise est l’un des chefs de file mondiaux en aviation, et porte fièrement l’ingéniosité et le succès de la province autour du monde.

Une industrie qui veut faire mieux

Puisque les besoins en matière de transport aérien sont encore et toujours présents, il importe de trouver des solutions pour adoucir leurs impacts sur l’environnement.

Cette année, le salon EBACE est d’ailleurs fortement engagé sur la voie écologique, mettant l’accent sur les carburants durables. Il faut dire que depuis 10 ans, l’industrie de l’aviation d’affaires s’est fixé des objectifs ambitieux, comme la réduction de 50% de ses émissions de carbone d’ici 2050 par rapport aux chiffres de 2005.

Un avion du futur plus écolo conçu ici

Courtoisie: Bombardier

Bombardier suit ces objectifs. Grâce à son projet de recherche Écojet, la compagnie a pour objectif de réduire jusqu’à 50 % les émissions polluantes de ses avions. Elle compte y arriver en modifiant la forme de ses avions, en utilisant des carburants durables ou encore des énergies alternatives comme l’hydrogène ou l’électricité.

L’entreprise teste actuellement la forme aérodynamique de son concept à l’aide d’un drone représentant 7% de la taille réelle de l’aéronef dans un lieu tenu secret au Québec.

Lors de leur présence au salon EBACE, les équipes de Bombardier en ont profité pour présenter pour la première fois en Europe le nouveau Challenger 3500, un avion plus écologique entièrement développé et assemblé ici! Les entrepreneurs, fournisseurs et organismes ont pu visiter l’impressionnant modèle taille réelle monté au kiosque Bombardier.

Annoncé à Montréal en septembre 2021 lors d'un grand événement, son entrée en service est prévue pour la fin 2022.

Les retombées sur le Québec

Les retombées économiques de Bombardier sont d’ailleurs bénéfiques pour tout le Québec. En 2021, l’entreprise a contribué 5,7 milliards de dollars au PIB du Canada, dont près de 4 milliards au Québec. Il s’agit aussi d’un employeur important, générant plus de 33 000 emplois en 2021 au Canada, dont 7 063 au Québec.

Les enjeux environnementaux sont nombreux. Heureusement, nous pouvons compter sur des entreprises – d’ici de surcroît! – pour faire une différence et du même coup, nous faire rayonner au-delà des frontières. Pour en apprendre davantage le Challenger 3500, l’avion du futur, visitez le site de Bombardier.