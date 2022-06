SPCA de Montréal : trois souris se cherchent une famille pour la vie!

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à ces adorables animaux!

Trois amies à la recherche d’une famille

Plusieurs petites souris sont en attente de familles adoptives à la SPCA de Montréal. Parmi ces mignons rongeurs se trouvent Chipie, Rhea et Croquette, qui vivent ensemble et sont devenues de très bonnes amies. Bien qu’elles soient un peu timides au départ, ces copines sont très gentilles, curieuses et pourraient faire la joie d’une famille. Bien qu’elles soient toutes petites, chacune a une personnalité bien à elle!

Chipie est plutôt active et joueuse. Elle semble bien être la plus sociable du trio. Elle et Rhéa seront toujours partantes pour venir chercher de la nourriture dans votre main. Croquette, pour sa part, est plutôt tranquille et a besoin d’un peu plus de temps pour se laisser approcher et toucher. Elle a tendance à rester près de ses compagnes et, comme son nom le suggère, Croquette est certainement la plus gourmande du trio!

Ces trois comparses souhaitent de tout cœur se faire adopter par une famille qui leur fournira un enclos spacieux comportant une variété d’attractions où elles pourront s’amuser, creuser, escalader, fouiner et se faire de petites cachettes à leur guise.

Saviez-vous que...?

L’espérance de vie des souris est d’environ 2 à 3 ans.

Tout comme les hamsters, les souris adorent généralement courir dans une roue.

Les souris étant des rongeurs, il est important de leur donner régulièrement des friandises à gruger (bâtonnets de bois de pommier, par exemple).

Les souris ont un système respiratoire fragile (tout comme les rats); il faut placer leur cage à l’abri des courants d’air.

Munissez-vous d’une cage grillagée (barreaux distancés de 1 cm et moins pour que les souris ne puissent s’y faufiler) ou d’un terrarium (aquarium) d’une capacité minimale de 20 gallons, fermé par un couvercle grillagé. Prévoyez un nettoyage aux deux à quatre jours, car les souris urinent souvent (surtout les mâles).

Les nourrir avec de la moulée pour souris vendue en animalerie. Aliments frais et gâteries peuvent être donnés en petite quantité.

Il ne faut jamais prendre les souris par la queue; cela peut les blesser sérieusement.

Pour adopter ce trio

Afin de rencontrer les magnifiques Chipie, Rhéa et Croquette, ainsi que les autres petites souris en attente d’adoption à la SPCA de Montréal, veuillez prendre rendez-vous sur le site du refuge.