Une centrale électrique virtuelle alimentée par la puissance du collectif

Économiser de l’énergie est une priorité collective de plus en plus grandissante, pour réduire nos factures, mais surtout pour réduire notre impact sur l’environnement.

Hilo se présente comme une solution novatrice à la transition énergétique du Québec : des technologies qui permettent d'économiser sur sa facture d'électricité et de recevoir des récompenses en relevant des défis, tout en contribuant ensemble à faire du Québec un modèle en matière de gestion d'énergie.

Un service de maison intelligente

Courtoisie Hilo

Hilo est un service de maison intelligente clé en main. Un électricien agréé installe vos appareils intelligents (thermostats, interrupteurs et gradateurs) et vous explique comment les programmer à l’application Hilo pour pouvoir les contrôler et gérer votre consommation d’énergie.

Simple, intuitive et rapide à installer, l'application Hilo permet de vous donner une vue d’ensemble sur la consommation d’énergie de votre maison.

Éteindre les lumières, programmer ou gérer les thermostats et les gradateurs à distance n’aura jamais été aussi facile grâce à cette application installée sur votre téléphone intelligent.

Non seulement votre quotidien sera simplifié, mais cela vous permettra de vous assurer que votre consommation d’énergie ne dépasse pas vos besoins du moment.

Et grâce à des conseils personnalisés, vous pourrez ainsi facilement baisser votre facture d’électricité.

Une centrale virtuelle pour mieux gérer notre consommation collective

Courtoisie Hilo

Ce qui est unique avec Hilo, c’est que chaque maison équipée du service contribue à la mise en place d’une centrale virtuelle.

Son objectif est d’orchestrer la demande d'électricité pour répondre au besoin du réseau, tout particulièrement lorsqu‘il est le plus sollicité.

Lors des périodes de pointe – par exemple lors des très grands froids – la centrale virtuelle vous envoie des défis via l’application afin de vous encourager à réduire votre consommation d’électricité.

Une fois le défi accepté, la réduction de consommation est automatisée et vous gardez le contrôle de vos appareils en tout temps.

Lorsque le défi est réussi, vous êtes récompensé pour avoir contribué à diminuer la demande d’énergie sur le réseau. L’hiver dernier, les clients Hilo ont reçu en moyenne 166 $ de remise en argent.

Lors d’un hiver normal, on peut s’attendre à un maximum de 30 défis Hilo tout au long de la saison entre le début décembre et la fin mars.

En participant aux défis, en plus d’être récompensé, vous permettez ainsi de libérer de l’électricité pour le reste du réseau.

Un effort collectif récompensé

Courtoisie Hilo

Mises bout à bout, toutes les économies d’énergie réalisées lors des périodes de pointe permettent ainsi de limiter les investissements dans de nouvelles infrastructures ou dans l'importation d'énergie fossile, tout en contribuant au développement d'activités clés pour la transition énergétique du Québec, comme l'électrification des transports.

D’ici 2028, on estime que la centrale virtuelle de Hilo devrait libérer autant d’électricité que la Romaine-2, ce qui équivaut à la demande en électricité de 114 000 ménages.

En somme, en utilisant le service de maison intelligente Hilo, vous contribuez à un effort collectif payant pour le Québec et pour la planète, en plus d’économiser sur votre facture d’électricité! Découvrez-en plus à hiloenergie.com.