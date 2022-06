Hydratation 101 : les meilleures eaux aromatisées

Tour d’horizon des principales variétés d’eaux aromatisées sur le marché avec Isabelle Huot, docteure en nutrition.

À voir aussi : 10 trocs à considérer pour optimiser sa santé

Plates ou pétillantes, les eaux aromatisées ont la cote cet été! On aime bien leur saveur fruitée qui nous incite à boire davantage. Tant mieux puisque les chaleurs augmentent nos besoins en liquide! Pourtant, parmi toutes les variétés offertes, on s’y perd facilement....

Une hydratation suffisante est essentielle au bon fonctionnement de l’organisme. Une femme devrait boire 2,2 litres par jour, un homme 3 litres. Si plusieurs liquides contribuent à l’hydratation, l’eau est la boisson de choix.

Une eau de source contient peu de sels minéraux, soit 500 ppm (mg/L) ou moins. Une eau minérale en contient davantage. Les eaux minérales sont intéressantes, notamment celles qui sont riches en calcium et en magnésium. Les eaux, qu’elles soient de source ou minérale peuvent être plates ou pétillantes. La présence de bulles peut provoquer des ballonnements chez certaines personnes.

Les eaux naturellement aromatisées

Ces eaux représentent définitivement la meilleure alternative pour qui veut bien opter pour une eau aromatisée. Exemptes de calorie, ces eaux contiennent des essences naturelles et ne renferment aucun sucre ni succédané. On aime leur liste d’ingrédient très courte comparativement aux autres eaux aromatisées. Au sein de cette catégorie, on retrouve notamment l'eau de marque Perrier (lime, citron, pamplemousse, fraises), la Bubly (eau gazéifiée et arôme naturel), AHA (eau, essence naturelle), Flow (eau de source, arôme biologique).

Les eaux aromatisées sucrées

Plus caloriques parce qu’elles contiennent du sucre et/ou du jus de fruits, ces eaux font vite grimper le compte glucidique! Juste la marque San Pellegrino se décline en plusieurs variantes avec différentes teneurs en sucres.

San Pellegrino Naturali : 100% naturel

Chaque canette apporte 130 calories et 27 g de sucres

San Pellegrino Momenti

Chaque cannette apporte 35 calories et 7 g de sucres

San Pellegrino Essenza

Chaque cannette apporte 0 calorie et 0 g de sucres

Les eaux aromatisées avec succédanés de sucre

On se laisse souvent tenter par ces eaux, puisqu'elles sont faibles ou exemptes de calories. Pourtant, les succédanés de sucre créent de la confusion au sein de l'organisme, entretiennent le goût du sucre et pourraient stimuler l'appétit. Parmi celles-ci on retrouve l’eau Fruit20 (eau gazéifiée sucralose, colorant, etc.) et la Sparking Ice (sucralose et colorant). À choisir, on privilégie les eaux sans sucre ni succédanés.

Les infusions

Grande tendance du côté des boissons, on trouve des infusions. C’est le cas de la marque Bai, une infusion antioxydante avec édulcorants (érythritol, stévia), extrait de thé et jus de bleuets. Simple Drop (un breuvage d’eau enrichie) est un mélange d’eau, de jus de fruits, d’extrait de thé vert (50 mg de caféine pour 375 ml) et de vitamine du complexe B (dont la vitamine B12). Il ne contient pas d’édulcorant. Avec 35 calories par 250 ml et 7 g de sucre, l’infusion Oasis de gingembre, citronnelle et zeste de citron est plus intéressante.

Les aromatisants d'eau

Vendus pour donner couleur et saveur à l'eau plate, les aromatisants d'eau sont forts d'un puissant marketing, mais ne répondent à aucun besoin nutritionnel. On retrouve, en supermarchés, les produits renfermant de vrais sucres, ceux édulcorés, sucralose, aspartame, acésulfame-potassium, et d'autres qui renferment à la fois du sucre et des édulcorants. Ajoutés à de nombreux additifs, de colorants et de saveurs, les aromatisants d'eau entretiennent, au final, le goût de consommer des aliments sucrés.

Eau aromatisée, version maison

L'eau dans sa version «nature» demeure la meilleure option pour une hydratation maximale! Rien de mieux que l’aromatiser maison.



Quelques idées :

- Concombres et feuilles de menthe

- Gingembre frais et citron

- 3 agrumes (orange, citron, pamplemousse rose)

- Fraises et basilic