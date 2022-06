Eve-Marie Lortie nous ouvre son carnet de voyage

Notre belle Eve-Marie Lortie revient à peine d'un voyage vin dans la splendide région du Sud de la France en compagnie de notre sympathique chroniqueur vins, Philippe Lapeyrie. L'animatrice de Salut Bonjour Week-end a gentiment accepté de nous partager quelques notes de son carnet de voyage qui vous donnera certainement envie de parcourir les plus belles routes des vins du monde.

«J’ai eu la chance d’accompagner mon ami et collègue Philippe Lapeyrie lors d’un voyage de dégustation de vin dans le Sud de la France à la fin du mois de mai. C’était un voyage éclair! Nous sommes partis le samedi samedi soir pour revenir le mercredi», confie la pétillante animatrice.

Cette escapade de quelques jours leur a permis de visiter certaines des jolies propriétés des vignobles Jeanjean près de Montpellier. Le duo en a d'ailleurs profité pour revoir une vigneronne bien connue et fort appréciée des Québécois, Brigitte Jeanjean. Cette dame est une femme d'affaires incomparable qui a toujours les deux mains bien occupées dans sa terre. Avis aux amateurs de bons vins, c'est elle qui est derrière les délicieux vins le Pive disponibles en SAQ.

Un arrêt à Mas La Chevalière

Le séjour s'est poursuivie dans le Languedoc, cette fois pour une visite du Mas La Chevalière qui les a totalement charmé avec son magnifique domaine et une mignonne terrasse où ils ont dégusté de bons vins et cassé la croûte. Eve-Marie admet avoir pris un grand plaisir à prendre la pause dans un environnement aussi paradisiaque que dans les vignes (on peut tellement imaginer!).

Courtoisie : Eve-Marie Lortie

Eve-Marie et ses compagnons de voyage ont roulé pour descendre tout près de la frontière avec l’Espagne, au bord de la Méditerranée, pour déguster les vins du Domaine Cazes. Cette équipe se distingue par tous ses produits biologiques faits en biodynamie depuis la fin des années 90.

Ce n’est donc pas surprenant de voir leur nouvelle acquisition qui s’inscrit dans leurs efforts pour préserver l’environnement: un tracteur 100% électrique qui fera une bonne partie du travail dans les vignes. Philppe Lapeyrie a même pu prendre les commandes à même les rangs de vignes, de quoi retomber en enfance!

Mario Landry

Du bon temps à Châteauneuf-du-Pape

Leur voyage à faire rêver s’est terminé dans une région chargée d’histoire que notre chroniqueur vins et sommelier affectionne beaucoup, Châteauneuf-du-Pape. Au menu: visite des ruines du Château et balade dans les terroirs de galets roulés et de calcaire. Rien de mieux qu'une dégustation des vins du Clos de l’Oratoire des Papes et un magnifique repas pour clore le périple entre amis.

Mario Landry

Bien que ce fût un bref voyage, l'animatrice avoue avoir fait passé un magnifique séjour avec Philippe Lapeyrie, sa copine Véronique, son ami et fidèle acolyte pour son guide vin, Mario Landry ainsi que Julie Pion de chez AdVini.

Mario Landry

Ce court séjour a aussi été l’occasion pour Eve-Marie de voir son bon ami Philippe travailler et noter les produits dont il parlera assurément dans les segments vins de Salut Bonjour un de ces quatre. «Il faut le voir tout goûter avec sérieux, recracher le vin (élégamment, je vous assure!), tout noter et questionner les vignerons sur leurs différentes méthodes de travail. Tout ce processus est absolument magnifique», affirme-t-elle. Elle termine en avouant ne pas être une professionnelle, loin de là même, mais elle écoute attentivement, prend des notes et éprouve un malin plaisir à goûter de belles et bonnes choses conçues par des vignerons passionnés.