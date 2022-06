Nos 10 meilleures recettes de vinaigrette à salade

Que vous soyez du type traditionnel ou vinaigré, tous s'entendent pour dire qu'il n'y a rien de mieux qu'une salade d'été nappée d'une bonne vinaigrette maison. Découvrez nos meilleures recettes de vinaigrette élaborées par nos chefs pour diversifier vos salades et réinventer de bons vieux classiques à table.

VINAIGRETTES À SALADE:

1. Vinaigrette au sirop d'érable doré

Essayez cette délicieuse vinaigrette au sirop d'érable concoctée par Jonathan Garnier dans une salade de couscous, le parfait repas pour les chaudes journées d'été. Donnez de la fraîcheur à vos salades avec cette recette de vinaigrette à base de sirop d'érable. Très rapide et facile à préparer, elle saura agrémenter toute verdure!

2. Vinaigrette crémeuse à la menthe et à la coriandre

Si vous êtes de ceux qui aimez la coriandre et son goût singulier, vous adorerez cette vinaigrette crémeuse à la menthe et à la coriandre pour relever vos salades aux accents méditérannéens.

3. Vinaigrette ail, huile d'olive et vinaigre balsamique blanc

Envie d'une vinaigrette savoureuse composée d'ingrédients simples que nous avons toujours sous la main en cuisine? Cet assaisonnement deviendra vite un incontournable à la maison. Essayez-la pour napper les crevettes, les avocats et les haricots blancs. Un succès garanti!

4. Vinaigrette méditérannéenne

Parfumez une salade fattouche de cette savoureuse vinaigrette méditérannéenne et colorez vos réceptions cet été grâce à ce classique de la cuisine libanaise. Il s'agit d'un parfait mélange d'acidité grâce au citron et de belles saveurs avec les mélanges d'épice.

5. Vinaigrette césar

Comment faire aimer les brocolis à ceux et celles qui aiment moins en manger? La solution: cette délicieuse vinaigrette césar qui nous fait redécouvrir et aimer ce légume à haute teneur en fer. Il suffit d'avoir un jaune d'oeuf, du jus de citron et du parmesan (ou n'importe quel fromage à pâte ferme) au réfrigérateur. Pour combler le côté salé, osez la pâte d'anchois et ajoutez une touche de poivre.

6. Vinaigrette au parfum du sud

Cette vinaigrette est un heureux mélange d'huile d'olive et de canola, d'ail, de cumin et de jus de lime. Il suffit d'ajouter un peu de Tabasco vert au jalapenos pour relever le goût et rendre le tout décatant. Servir accompagnée d’une belle guacamole relevée et de chips de maïs, si désiré.

7. Vinaigrette de salade niçoise

Dans un bol, mélangez la moutarde, le vinaigre, le jus de citron, l'ail, du sel, du poivre, l’huile, puis divisez la vinaigrette de salade niçoise, à parts égales, dans deux bols. Vos convives en redemanderont!

8. Vinaigrette césar avec fromage en grains

Réinventez et amenez plus loin cette version la classique vinaigrette césar en ajoutant du fromage en grains sur une salade à base de choux de Bruxelles, signée Chef Jonathan Garnier.

9. Vinaigrette pour salade saumon et betterave

Au saladier, mélangez les cubes de pommes de terre, de betterave et de feta, l’oignon, les câpres, la roquette, les noix, le vinaigre, l’huile, du sel et du poivre. Vérifiez l’assaisonnement et dégustez en famille ou entre amis.

10. Vinaigrette de salade printanière

Goûtez le printemps grâce à cette salade renfermant asperges, haricots verts et tomates cerises. Dans un bol, à l’aide du pied mélangeur, réduisez en purée le persil, le basilic, l’huile d’olive, l’ail, le raifort, le vinaigre balsamique blanc pour allier les multiples saveurs. Il ne vous reste qu'à savourer.