10 beaux campings rustiques au bord de l’eau

Face au fleuve, le long d’une rivière ou près d’un lac: il existe une multitude de campings au bord de l’eau à travers la province. Voici une liste – non exhaustive – de jolis sites plus ou moins isolés, où il fait bon dormir sous la tente en toute tranquillité.

Dans certains cas, vous aurez accès à votre voiture en quelques pas. Dans d'autres cas, il vous faudra marcher, rouler ou pagayer quelques kilomètres. Bon camping!

Saint-Henri-de-Taillon, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Populaire pour ses pistes cyclables, le parc national de la Pointe-Taillon l’est aussi pour ses emplacements de camping directement sur les rives du lac Saint-Jean. Certains sites dans le secteur Les Castors, accessibles à pied ou à vélo seulement, sont même directement sur la plage. À partir de la mi-juin 2022, 18 nouveaux emplacements rustiques seront ajoutés dans le secteur Camp-de-Touage-Les-Îles: ils permettront de camper en plein milieu du lac, sur trois petites îles aux plages sablonneuses. Ces terrains seront accessibles en kayak ou en navette.

• À partir de 26,65$ + les droits d’accès quotidien (9,25$)

Saint-François-de-l’île-d’Orléans, île d’Orléans, Québec

À l’île d’Orléans, le Camping de la pointe, ouvert à l’année, propose une foule d’options à tous les types de campeurs. Ceux qui voyagent en tente peuvent installer leur petit campement sur des terrains rustiques, sans services, à quelques pas du fleuve Saint-Laurent. Avec foyer et table à pique-nique, ces emplacements sont pour les tentes seulement, mais ils sont accessibles en véhicule.

• À partir de 39$ par nuit

Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent

À 10 km au large de Rivière-du-Loup et accessible uniquement en bateau, l’île aux Lièvres est un territoire sauvage qui offre 45 km de sentiers de randonnée et de magnifiques vues sur les montagnes de Charlevoix. On y trouve une auberge, quelques chalets et un total de 25 sites de camping sauvage, répartis dans quatre secteurs. Le plus éloigné, Les Bélugas, est à 12 km de marche du débarcadère; le plus facilement accessible, La Plage, en est à 300 m seulement.

• 40$ par nuit + la traversée (60 $ par personne pour l’aller-retour)

Bergeronnes, Côte-Nord

À Mer et monde, des plateformes pour tentes sont installées directement sur les rochers, au bord de l’estuaire du Saint-Laurent. Il n’est pas rare de se réveiller avec le souffle des petits rorquals, qui vont et viennent à quelques mètres du rivage. C’est magique! Certains emplacements sont situés dans des zones plus boisées et il est aussi possible de louer des prêt-à-camper et des petits refuges. Les sites ont tous des ronds de feu et une table à pique-nique, et les stationnements n’en sont pas très loin.

• À partir de 39$ par nuit

Saint-André-de-Kamouraska, Bas-Saint-Laurent

Plus de 100 emplacements de camping rustique sont offerts au Camping de la batture, au bord du Saint-Laurent, à André-de-Kamouraska. Certains accueillent les VR alors que d’autres ne sont que pour les tentes (plateformes). Les emplacements sont tous sans services et plusieurs se trouvent directement au bord de la belle batture. Un endroit parfait pour profiter des couchers de soleil légendaires du Kamouraska.

• À partir de 21,74$ par nuit

Notre-Dame-de-Laus, Laurentides

Pas facile de mettre la main sur l’un des sites de camping du parc régional du Poisson Blanc, situés sur des «îles désertes» et des presqu’îles à faire rêver. Les emplacements, avec table à pique-nique et trou à feu, sont accessibles uniquement en canot, kayak ou planche à pagaie et se situent entre 0,5 km... et 16 km de l’accueil. Il faut bien choisir!

• À partir de 50 $ par nuit

Trois-Rivières, Mauricie

Envie de camper en ville? Le parc de l’île Saint-Quentin se trouve tout près du centre de Trois-Rivières. Il offre entre autres plage, piscine, «foodtrucks», piste cyclable ainsi que camping rustique. Les emplacements du camping Les Fougères sont sans services, pour tente seulement et accessibles uniquement à pied. Un petit îlot de tranquillité.

• À partir de 30$ par nuit

Gaspé, Gaspésie

Avec ses falaises, ses plages et ses vues sur le golfe du Saint-Laurent, le parc national Forillon est d’une grande beauté. Il y a différentes options pour y séjourner, dont le camping Cap-Bon-Ami, pour tentes seulement, qui propose 38 emplacements sans électricité, non boisés et vraiment tout près de l’eau. Des sentiers et belvédères sont aussi à proximité.

• À partir de 27,25 $ par nuit + les droits d’accès (8,50$)

L’Étang-du-Nord, Îles-de-la-Madeleine

Occupant un gros cap de grès rouge s’avançant dans la mer, ce parc offre une foule de choses: des activités nautiques, une auberge de jeunesse, des prêts-à-camper, des emplacements pour vans et véhicules récréatifs ainsi que huit plateformes pour tente. Ces sites, sans services et tout de même bien exposés aux vents des Îles malgré les arbres qui les entourent, sont accessibles à pied seulement.

• À partir de 29 $ par nuit

Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord

En plus de prêt-à-camper Otentik et Ôasis (en forme de goutte d’eau), il est possible de planter sa propre tente sur certaines îles du mythique archipel de Mingan, dans le golfe du Saint-Laurent. Le bois pour le feu est fourni sur place, mais il faut apporter son eau et tout son matériel. On s’y rend en bateau à moteur (entre autres depuis Havre-Saint-Pierre). Même avec quelques voisins campeurs, on a l’impression d’être seuls au monde, surtout quand on part en promenade ou en kayak de mer tôt le matin, avant l’arrivée des excursionnistes.