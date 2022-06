Bains sonores: méditation, relaxation et connexion grâce au pouvoir des sons

La pratique du bain sonore, une expérience exploratoire du corps et de l’esprit où on se laisse porter par les vibrations sonores des instruments de musique, se développe de plus en plus au Québec. Concept unique au monde, Cristal Momentum offre cette expérience évolutive au coeur de Saint-Sauveur, dans les Laurentides.

Les bains sonores sont pratiqués depuis des lunes dans la région de l’Himalaya notamment à l’aide de bols tibétains. Ils sont reconnus pour faciliter l’état méditatif et pour transporter les participants dans un état de relaxation intense. Ces sons créent une sorte de doux massage intérieur et apportent un profond effet bénéfique sur toutes les dimensions du corps. Les os, organes, tissus et cellules ainsi que le système respiratoire en bénéficient. Cette approche fournit donc une totale relaxation au corps et à l'esprit.

Les bienfaits de la pratique

Plusieurs études ont démontré les bienfaits des bains sonores, entre autres, pour lutter contre les pathologies liées au stress chronique. Il s'agit d'une piste intéressante pour les gens souhaitant calmer leur système nerveux, améliorer la qualité du sommeil ou encore libérer les tensions de tous types.

Le bain sonore va notamment :

Favoriser une relaxation profonde et apaiser le mental

Agir sur le stress et/ou l'anxiété

Influer sur la fatigue physique et émotionnelle

Bonne adresse pour tenter l'expérience

Si vous avez envie de vous mouiller et de vivre une expérience évolutive sonore de 90 minutes avec plus de 100 instruments de cristal, offrez-vous ce moment de détente complet chez Cristal Momentum. Réservez votre place ici pour une expérience profondément puissante qui aura sans doute des effets transformateurs sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel.