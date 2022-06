Des fleurs comestibles, de la plate-bande à l'assiette

Vous adorez les fleurs et rêver de les incorporer à vos recettes en cuisine? Il n'y a pas que les grands chefs qui peuvent épater la galerie en ajoutant des pousses à leurs salades et desserts. Mettez les mains à la terre et offrez-vous de belles assiettes colorées et festives tout au long de la belle saison.

Planter des fleurs comestibles au jardin est visuellement joli, mais vous permet en plus d'avoir une belle variété d'options toujours fraîches dans la cour pour ajouter de la saveur à vos repas. Il incombe de souligner que les fleurs comestibles sont bonnes pour la santé, généralement très riches en minéraux et en vitamines. Voici donc nos quelques astuces pour que vos cultures soient un véritable succès.

Choix des variétés

Il est primordial d'arrêter son choix sur des fleurs issues de variétés comestibles offertes en centre jardin. Parmi les plus populaires, pensons aux pensées, capucines, tagètes, hémérocalles, soucis, hostas et bégonias. Vous pouvez choisir d'opter pour des semences ou encore de les acheter en plants, prêts à être transplantés. L'avantage de les semer plutôt que d’acheter des plantes est que vous aurez des résultats à peu de frais. Il faut toutefois s'y prendre tôt en saison pour en profiter.

Certaines ont un goût sucré, plus acidulé, d’autres salé, voire même piquant. La plupart d'entre elles sont parfumées aussi, étant donné que l’odeur est un composant important du goût. Il existe des mélanges de fleurs sauvages et comestibles comme ici, si vous préférez vous simplifier la vie.

Comment les cultiver

En pots, dans le potager ou même dans les plates-bandes, les fleurs comestibles pousseront tant qu'elles profitent d'un bain de soleil quotidien. Il leur faudra en moyenne six heures d'ensoleillement pour atteindre leur plein potentiel. Les fleurs comestibles ont la réputation d'attirer les pollinisateurs au jardin. Vous risquez fort bien d'apercevoir abeilles, papillons, colibris et compagnie!

L'idéal est de leur fournir ces trois composantes : du soleil, un bon sol grâce à un terreau biologique de qualité et une humidité de terre moyenne. Avec ces conditions, vous obtiendrez du succès assuré. Après seulement 5 ou 6 semaines après le semis, vous pourrez récolter les premières fleurs de vos variétés annuelles. L'ajout de fines herbes tels que le basilic ou la coriandre aidera aussi à éloigner les indésirables du jardin.

Trucs pour l'entretien et la récolte

Pour maximiser la production de fleurs, il est recommandé de lui fournir un engrais à jardin biologique pour fertiliser les plantes. On enlève les fleurs fanées au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Coupez les fleurs aux périodes les plus fraîches de la journée, soit tot le matin ou tard le soir. Secouez-les au préalable pour faire chuter les insectes qui pourraient s'y trouver. En cas de saleté présente sur les pétales, rincez les fleurs avec un filet d'eau dans une passoire et laissez sécher sur un papier essuie-tout.

Conservation des fleurs comestibles

On peut conserver les fleurs fraîches au réfrigérateur jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Il est fortement suggéré de les consommer dans les 24 heures qui suivent une récolte pour éviter qu'elles ne se fanent. Autrement, veillez simplement à les placer sur un essuie-tout humide à l'intérieur d'un sac de plastique ou d'un contenant hermétique bien fermé. Coupez par la suite la petite tige derrière la fleur au moment de servir.

Il est aussi ingénieux d'en faire sécher sur une feuille de papier parchemin qu'on dépose dans un dictionnaire durant près de deux semaines, puis on les retire délicatement.

Shutterstock

Les fleurs en cuisine

Faites aller votre créativité autour de l'îlot et saupoudrez des fleurs dans les salades, cocktails, smoothies, gâteaux, soupes et sauces. Transformez des mets devenus routiniers avec ces ingrédients de saison qui voleront la vedette dans l'assiette.