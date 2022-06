L'agrotourisme: une nouvelle façon de voyager

Si les frontières s'ouvrent à nouveau, il n'est pas pour autant dit que nous sommes prêts à recommencer à voyager comme avant. Si vous ressentez l'appel de partir en roadtrip et de découvrir de nouvelles saveurs cet été, tentez l'agrotourisme pour vos vacances.

D'abord, qu'est-ce que l'agrotourisme exactement? L’agrotourisme est une activité touristique complémentaire de l’agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met des productrices et des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes, leur permettant ainsi de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production par l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte.

Pour tous les goûts et palais

Que vous recherchiez une microbrasserie, un vignoble, une fromagerie, un restaurant aux saveurs locales, une ferme agrotouristique, un verger ou tout autre établissement oeuvrant en tourisme gourmand, le Québec regorge d'adresses hallucinantes.

Il existe d'ailleurs un répertoire complet pour vous aider à planifier votre espacade en fonction de la région désirée, du type d'établisssement recherchée et de la possibilité d'y faire de l'autocueillette.

Camping x agrotourisme

Pour une déconnexion totale, osez prolonger le séjour et arrêtez-vous pour une ou plusieurs nuits directement dans la cour du producteur. Qui n'a jamais eu envie de se réveiller au beau milieu de rangs de vigne à l'île d'Orléans ou en bordure d'un vaste champ de tournesols? Rien n'égale un tel panorama au réveil durant les vacances.

À ses touts débuts, l’agrotourisme touchait principalement à l’hébergement. Forts de leurs succès rententissant, les producteurs diversifient désormais de plus en plus leurs offres. Les activités proposées sont les suivantes :

Visite des installations et animation à la ferme pour toute la famille;

La promotion et la vente de produits issus de la ferme et de la région

La restauration

L’hébergement

C'est un excellent moyen d'encourager les producteurs locaux qui sortent tout juste de 2 années plus difficiles. Comme touriste, ça permet de les supporter et d'assurer la pérennité de leurs activités et leurs savoir-faire.

Découvrir les campagnes en famille

Voyager avec les enfants, c'est aussi leur inculquer les bases de l'existence. Apprenez aux plus petits comment poussent les pommes qu'ils consomment, qu'est-ce que la camerise ou comment on fabrique le fromage, par exemple. Ils découvriront la provenance de ce que contient leur assiette et connecteront avec la réalité agricole qui peut être bien différente de la leur.

Profitez de cette escapade pour leur faire rencontrer des animaux moins familiers qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Pensons à des bisons, des sangliers, des alpagas ou même des autruches. Vous aurez les meilleurs guides sur place (bonjour les producteurs!) qui sauront répondre à toutes leurs questions.

Si vous avez l'habitude de faire des pique-niques au parc, vous serez servis en faisant de l'agrotourisme. Il suffit d'acheter des produits locaux au fil de l'itinéraire, puis s'arrêter en famille pour profiter des saveurs. Le pique-nique n'aura jamais goûté aussi bon!

Gourmands·es, n'attendez plus, partez à la découverte des divers circuits touristiques qui feront danser vos papilles gustatives: