Les tendances d'activités estivales pour profiter du soleil

TENDANCES - C’est prouvé que le soleil apporte un bien-être et aide à la production de vitamine D qui est nécessaire pour contrôler notre humeur, notre stress et booster notre cerveau. On vit davantage à l’extérieur et souvent on a une alimentation plus équilibrée avec des produits frais de saison et ça impacte directement notre état de santé. D’après les études, il y aurait même un lien entre le soleil, la lumière et l’altruisme des gens. Bref, l’été fait du bien à la tête et au corps! Donc on veut en profiter au maximum parce que grosso modo, c’est 3 mois de beau temps.