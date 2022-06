Ludivine Reding s’associe à une cause féminine importante

Afin de briser les tabous entourant les menstruations et favoriser l’accès aux produits d’hygiène menstruelle, Always est fière de collaborer avec l’actrice québécoise Ludivine Reding et les pharmacies Jean Coutu dans le cadre de la campagne #nonàlaprécaritémenstruelle.

La précarité menstruelle, soit l’incapacité ou la difficulté à acheter des produits menstruels, est un problème qui touche plusieurs jeunes dans de nombreux pays à travers le monde et le Canada n’y fait pas exception.

Chaque mois, de jeunes étudiantes manquent l’école parce qu’elles n’ont pas accès à une protection adéquate. (D'après une enquête en ligne réalisée en 2018 auprès de 1 000 jeunes femmes (âgées de 16 à 24 ans) au Canada).

Un enjeu de société

L’accès aux produits menstruels est un sujet qui fait l’actualité de temps à autre – surtout depuis que l’Écosse a adopté une loi qui garantit un accès universel et gratuit à des produits menstruels –, mais qui est malheureusement trop souvent relégué au second plan. D’ailleurs, la jeune actrice est d’avis que nous devrions prendre exemple sur ce pays qui a pris des mesures concrètes pour mettre fin à la précarité menstruelle.

Selon une estimation de la Bibliothèque du Parlement, les Canadiens vont dépenser jusqu’à 6 000 $ au cours de leur vie pour l’achat de produits menstruels. Faites vos calculs, il s’agit d’un montant non négligeable à planifier dans son budget pour se procurer un produit qui est pourtant essentiel en matière d’hygiène.

Face à l’incapacité d’acheter ces produits, plusieurs jeunes ont recours à différentes stratégies pour gérer leur flux menstruel, comme l’utilisation de papier de toilette ou de mouchoirs.

Ou encore, certaines d'entre elles utilisent des produits menstruels jetables sur une plus longue période que celle recommandée, s’exposant ainsi à des risques graves pour leur santé. D’autres vont tout simplement décider de s’absenter de l’école ou du travail pendant qu’elles ont leurs règles.

La discussion au cœur du changement

Alors que l’éducation joue un rôle essentiel dans le développement des compétences et de la confiance en soi, certains jeunes ne se présentent pas à leurs cours et à leurs activités parascolaires, car elles n’ont pas accès à une protection adéquate. «Ça m'attriste que des jeunes n'aient pas droit à une éducation complète en raison du manque d'accès à ces produits», confie Ludivine Reding.

De la honte à la gêne en passant par le sentiment d’exclusion sociale, les conséquences de la précarité menstruelle sont nombreuses. Cette situation peut même avoir un impact sur la réussite scolaire de jeunes étudiants.

«Je crois que notre devoir est de déstigmatiser les menstruations et pour ce faire, il faut ouvrir la discussion, précise l’ambassadrice. Il faut que les discours entourant les règles soient plus positifs et moins handicapants. À mon avis, en parler et rendre ce sujet moins tabou permettra d’aider à faire avancer l’accessibilité pour tous.»

Comment soutenir cette initiative?

Always croit que tous les jeunes étudiants devraient avoir accès à des produits d’hygiène, c’est pourquoi l’entreprise a fait un don de plus de 5 millions de produits menstruels aux jeunes Canadiens depuis le lancement de la campagne #FinàlaPrécaritéMenstruelle, en 2019.

Alors que plusieurs ont la chance d’avoir accès facilement à ces produits, il est important de prendre part à la discussion afin de rétablir l’équilibre en obtenant un accès égal pour tous.

Ainsi, Always et Ludivine Reding vous invitent à identifier Always sur Facebook et sur Instagram avec le hashtag #nonàlaprécaritémenstruelle pour montrer votre soutien à la cause.

De plus, pour chaque paquet de serviettes hygiéniques de la marque Always vendu dans les pharmacies Jean Coutu, du 1er juin au 31 août 2022, l’entreprise s’engage à faire don d’une serviette menstruelle aux étudiantes du Québec.

