Le triple sérum Rénergie déjà le sérum n°1 au Québec depuis son lancement en janvier 2022 !

C'EST BON À SAVOIR - Rénergie Triple Sérum de Lancôme, le 1er sérum à combiner en une triple doses, 3 actifs dermatologiques correcteurs pour restaurer les signes de l'âge de la peau. 3 ingrédients, 3 bénéfices : une nouvelle génération d’acide hyaluronique, vitamine C & niacinamide et l’acide férulique pour l’hydratation, la fermeté, les rides et les ridules, unifier le teint et atténuer les petites taches brunes dont on se passerait volontiers.