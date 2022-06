Top 5 des meilleurs shampoing secs à avoir sous la main

Par un matin pressé, après une séance de yoga chaud ou à la fin d'une longue journée, le shampoing sec deviendra vite votre meilleur ami du quotidien. Tellement pratique et facile à utiliser, ce produit est l'allié incontesté pour vos cheveux. Si vous n'êtes pas encore converti·e, un seul essai vous convaincra. Voici notre top 5 des meilleurs shampoings secs pour obtenir de parfaits cheveux en toute occasion.

1. Shampooing sec Perfect hair day de Living Proof

Convenant à tous les types de cheveux, ce shampoing sec absorbe le sébum, la sueur et les odeurs pour obtenir une chevelure ultra propre. Il renferme aussi un parfum à libération prolongée exhalant une senteur légère et nette, toute la journée. Traînez-le dans votre sac à main (grâce à son format de voyage pratique) et assurez-vous d'avoir le cheveu au point à toute heure du jour ou de la soirée.

Prix: 37,00$

Achat: Shampoing sec Living Proof

2. Shampoing sec Cactus et agave de Cocooning Love

Pour les journées où le lavage des cheveux est une étape de trop dans votre horaire chargé, notre shampoing sec au cactus et à l’agave est le produit idéal pour rafraîchir votre crinière. On adore ce shampoing sec qui est naturel et végane. Contrairement aux shampoings secs en aérosol du commerce, ce produit se présente sous forme de poudre et ne contient aucun ingrédient nocif pour la santé et l'environnement.

Prix: 22,00$

Achat: Shampoing sec Cocooning Love

3. Shampoing sec extra-doux de Klorane

Ce shampoing sec, sans rinçage et extra-doux, nettoie en douceur pour redonner volume, fraîcheur et texture aux cheveux. Son secret? Sa formule au lait d’avoine, qui protège les cheveux et les laisse hydratés et doux au toucher. Efficace et frais, il dégage un parfum léger qu'on adore.

Prix: 12,79$

Achat: Shampoing sec de Klorane

4. Shampoing sec Refresh & Go de Pureology

On craque pour le shampoing sec Refresh & Go qui absorbe le sébum, la saleté et les accumulations de produits sans assécher ou ternir les cheveux. Il rafraîchit la chevelure le 2e, 3e ou même 4e jour en ajoutant du mouvement et une texture légère. Si vous aimez les produits de la gamme, vous reconnaîtrez la fragrance signature, soit un mélange unique d'aromathérapie à base de tubéreuse, de lait d'amande et de bois de cèdre.

Prix: 27,99$

Achat: Shampoing sec de Pureology

5. Shampoing sec She's like the wind de Voir

Ce produit chouchou joue le rôle à la fois d’un shampoing et d’un revitalisant sec invisible. Infusée d’extraits de fruits des champs revitalisants et de prune de Kakadu riche en nutriments, cette poudre laisse les cheveux revigorés et plein de volume entre les lavages. En plus, ce shampoing sec est composé à 95 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Prix: 25,00$

Achat: Shampoing sec de Voir Haircare