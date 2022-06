Protection solaire: les meilleures crèmes pour bien protéger votre peau

Les beaux jours approchent à grands pas et vous hésitez encore à savoir quelle sera LA crème solaire pour laquelle vous allez fondre? Protéger sa peau des effets néfastes du soleil est plus que primordial (on s'entend tous sur ce point). Et ça ne signifie pas pour autant de dire adieu au joli teint halé que vous aimez arborer en été. On vous guide pour trouver le match parfait et profiter pleinement de l'été, sans coup de soleil.

Aux formats crème traditionnel ou fluide, lotion ou vaporisateur, autant de protections solaires pour répondre à vos moindres exigences. La clé est de choisir une consistance qui vous plaît et que vous trouvez un tantinet agréable pour que se crémer ne soit plus jamais un fardeau.

À propos des rayons UV

Les rayons ultraviolets A et B sont dangereux, chacun à leur façon. D'abord, les UVA sont ceux qui pénètrent plus profondément dans le derme. Ils sont, entre autres, responsables des taches pigmentaires, du vieillissement de la peau et des rides. Quant aux UVB, bien qu'ils pénètrent moins profondément, ils entraînent les vilains coups de soleil, les cloques, voire même les cancers de la peau. Misez sur un bon écran solaire généreusement appliqué avant une exposition sous ces rayons UV.

Qu'est-ce que le FPS exactement?

Le facteur de protection solaire (FPS) est une mesure relative du temps qu'il faudrait à une peau non protégée pour brûler au soleil comparativement au temps qu'il lui faudrait pour brûler après application de la quantité d'écran solaire recommandée.

Concrètement, un FPS de 60 indique qu’il faudrait théoriquement 60 fois plus de temps à notre peau protégée pour brûler que si nous ne portions aucun écran. Pour en savoir plus sur le FPS et les écrans solaires, le site Web du gouvernement du Canada regorge d'informations pertinentes à ce sujet.

Comment choisir et utiliser sa protection solaire?

Choisissez un écran solaire avec :

large spectre (protection efficace contre les rayons UVA et UVB)

FPS 30+ (allez jusqu'à 60 si vous prévoyez prolonger l'exposition)

résistant à l'eau , surtout si vous pratiquez des sports aquatiques

du Mexoryl et du Tinosorb parmi les ingrédients

Appliquez une généreuse couche de protection 15 minutes avant de sortir sous le soleil, puis on en remet aux deux heures, ou plus fréquemment si baignade, transpiration, etc.

Pour un adulte, il est suggéré d'utiliser environ 7 c. à thé, soit 35 ml) pour tout le corps. Autrement dit, comptez plus ou moins 1 c. à thé pour le visage et le cou. La même quantité pour chaque bras et chaque jambe, pour le torse et puis le dos. Ne sous-estimez pas non plus les zones souvent laissées de côté: dessus des oreilles, nez, épaules et les pieds. Enfin, pour les lèvres, il existe des baumes à lèvres avec écran solaire pour bien les protéger.

Écrans solaires coup de coeur

1. Écran solaire Ultra Sheer sec au toucher FPS 60, Neutrogena

Cet écran solaire offre un fini non luisant et s'emploie sous le maquillage. Formule non comédogène qui résiste à l'eau et à la sueur pendant 80 minutes.

Prix: 13,19$

Achat: Écran solaire Ultra Sheer sec au toucher Neutrogena

2. Bâtons solaires minéraux teintés FPS 30 - sans odeur, ATTITUDE

Ce bâton solaire minéral teinté, léger et non gras, protège contre les rayons UVA et les UVB et laisse votre peau lisse, nourrie et plus lumineuse pour un éclat naturel instantané. Il est présenté dans un tube en carton biodégradable pour réduire le plastique à usage unique! Son format compact se glisse facilement dans un sac à main et est idéal pour les retouches.

Prix: 19,95$

Achat: Bâtons solaires minéraux teintés FPS 30 - sans odeur, ATTITUDE

3. Écran solaire pour visage et corps Anthelios XL FPS 60, La Roche-Posay

La lotion ultra-légère Anthelios FPS 60 contient une technologie brevetée de protection solaire au Mexoryl ainsi que d’autres filtres solaires, et a été formulée de manière rigoureuse pour offrir une excellente protection contre les dangereux rayons UVA et UVB du soleil.

Prix: 29,95$

Achat: Écran solaire pour visage et corps Anthelios XL FPS 60, La Roche-Posay

4. Crème solaire Idéal Soleil Sport Lotion rafraîchissante ultra-légère FPS 60, Vichy

Cette lotion rafraîchissante ultra-légèere a été développée pour les gens qui ont un style de vie actif et des activités de plein air. Bref, la meilleure crème solaire qui ne coulera pas et ne laissera pas de fini graisseux pendant votre entraînement.

Prix: 29,95$

Achat: Crème solaire Idéal Soleil Sport Lotion rafraîchissante ultra-légère FPS 60, Vichy

5. Vaporisateur solaire SPORT à large spectre SPF 50, Coppertone

Conçu pour rester fort lorsque vous transpirez, cet écran solaire haute performance vous protège du soleil avec une formule durable et résistante à l'eau (80 minutes). La pulvérisation continue fonctionne sous n'importe quel angle pour une couverture maximale et offre une protection UVA/UVB à large spectre.



Prix: 7,97$

Achat: Vaporisateur solaire SPORT à large spectre SPF 50, Coppertone

Voilà l'embarras du choix pour faire vos réserves d'écrans solaires pour les longues journées d'ensoleillement à venir cet été!