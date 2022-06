10 activités pour passer du bon temps avec les petits-enfants

Vous l'avez peut-être déjà vécu vous-même, ce fameux lien très fort qui existe entre les grands-parents et les petits-enfants et tentez maintenant de le reproduire. Le rôle de grand-parent en est un extraordinaire qui permet de se replonger tête première dans le merveilleux monde de la petite enfance. Voici quelques idées d'activités pour renforcer le lien et créer de précieux souvenirs avec vos adorables descendants.

Autant les grands-parents peuvent avoir un rôle déterminant auprès du développement physique, émotif et intellectuel des enfants, autant ces jeunes forcent leur grands-parents à être actif pour qu'ils les suivent en retour.

1. Cuisiner une recette ensemble

Prendre le temps de s'arrêter en cuisine l'instant d'une recette de leur choix, sans le stress du train-train quotidien à la maison. Confiez-leur des missions comme casser des yeux ou mélanger des ingrédients, par exemple, pour qu'ils puissent vraiment mettre la main à la pâte. Dégustez ensemble, puis profitez! Cette activité plaira à toutes les générations derrière les fourneaux.

2. Partager une passion

Si vous figurez parmi les grands-parents qui sont encore bien actifs et qui entretiennent une passion, pensez à y initier vos petits-enfants. Que ce soit la randonnée, la pêche ou même la danse, ils seront heureux que vous leur en appreniez davantage.

3. Aller marcher en nature

Partez à l'aventure avec eux et profitez-en pour qu'ils découvrent de nouveaux endroits. Ils vont apprécier ces découvertes et vont en garder de beaux souvenirs à raconter à leurs parents et amis au retour à la maison.

4. Regarder des albums photo

On a tous de vieux albums photos à la maison, sortez-les! Vos petits-enfants seront étonnés de voir leurs parents au même âge qu'eux, et encore plus de vous découvrir, vous qui avez déjà été adolescent, puis jeune parent. Si vous conservez des vidéos ou des films maison, planifiez aussi une courte séance de cinéma familial. Rires garantis!

5. Se baigner à la piscine municipale

Pas de piscine à la maison? Pas de problème. Faites-leur découvrir la piscine publique la plus près de chez vous. S'ils sont en bas âge et que vous êtes moins à l'aise, la plupart des villes et municipalités du Québec possèdent des installations de jeux d'eau, un parfait compromis qui ravira les petits.

6. Réaliser un rallye photo

Activité de prédilection pour des enfants de tous les âges, ou presque! Il suffit de préparer un thème, sortir des téléphones avec caméras, puis partir à la chasse. Le but ultime est de parvenir à trouvers des photos d'objets listés pour le rallye. Vous pouvez le tenir dans le quartier, dans un parc, dans un centre commercial ou même dans un village entier.

7. Aller jouer une partie de mini-golf, de mini-putt ou de quilles

Des activités comme le mini-golf ou les quilles sont des classiques qui ne se démodent jamais. Parions que les jeunes s’y plairont autant que les grands-parents!

8. Préparer une activité sensorielle

Réunissez des objets aux textures variées ou avec des odeurs particulières, ainsi que quelques aliments que vous avez déjà à la maison. Les yeux bandés ou fermés, les jeunes testeurs sont appelés à toucher, goûter et sentir ce que vous leur présentez. Faites-leur deviner de quoi il s’agit.

9. Jouer aux devinettes

Fixer un objet dans la même et donner des indices sur la forme, l'utilité, la première lettre du nom, afin que l'enfant découvre ce que vous avez en tête. Ils prendront le temps de se déposer, puis réfléchir jusqu'à ce qu'ils trouvent la réponse.

10. Construire une cabane dans la maison

Prenez quelques couvertures, des chaises dans la salle à manger et des pinces à linge, c’est tout ce qu’il faut pour bâtir un abri avec vos petits-enfants. Glissez des coussins au sol pour plus de confort et racontez-leur des histoires. Ils voudront en bâtir encore et encore!