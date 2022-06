Une toute nouvelle tête estivale pour Géraldine Lamarche

Notre chroniqueuse météo, Géraldine Lamarche, est passée chez le coiffeur pour en ressortir avec un sublime et lumineux changement, juste à temps pour l'arrivée de l'été. Elle nous dévoile en primeur sa nouvelle chevelure qui fera tourner bien des têtes dans les prochaines semaines.

La belle brunette rousse avait envie de changement et son coiffeur préféré, Sam Dupuis, du salon Le Artof à Montréal l'a bien servie. En prévision de l'été, le duo a opté pour un style plus caramélisé doré qui ne fait qu'illuminer la magnifique couleur naturelle de Géraldine. Allô le fou look naturel et ensoleillé qui met ses jolis traits en valeur!

Jay Arsenault

Ils ont bien sûr profité de ce changement capilllaire pour rattraper le temps perdu et surtout pour immortaliser cette nouvelle tête toute fraîche.

Jay Arsenault

C'est le photographe Jay Arsenault, aussi connu du grand public pour avoir participé à L'amour est dans le pré, qui a gentiment accepté de jouer aux photographes l'instant de quelques heures dans les espaces de Le Studio 200. Pour l'occasion, notre présentatrice météo arbore un pantalon cargo de couleur beige et un flamboyant haut bleu, qui la rendent totalement sublime.

Jay Arsenault

On adore ce rafraîchissement de coupe et de couleur! L'oserez-vous?