3 bonnes cuvées qui ne vous laisseront pas sur votre «soif»!

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1. Un droit, net, vigoureux et hyper digeste blanc ibérique!

Rias Baixas 2020

Albarino – Pazo de Villarei

Galice - Espagne

Code : 14005873

Prix : 19,20 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.9 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une salade de quinoa ou des fruits de mer en coquillage.

C’est en plein mon genre de vin ce blanc du nord-ouest de l’Espagne! Salin, franc, propre, énergique, lumineux, tonifiant et de bonne vigueur. Un 100 % albarino qui est aussi « al dente » qu’un plat de pâtes qui croquent sous la dent. On aime et on en redemande un deuxième verre ! Dévissez-lui la capsule au courant de 12 à 18 mois à venir pour profiter de son mordant et de sa vivacité.

2- Un différent, déroutant, déstabilisant et fort plaisant rouge portugais!

Beira Interior 2020

Colheita – Monte Cascas

Beira - Portugal

Code : 13950161

Prix : 15,90 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3.2 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des saucissons, poivrons, olives ou fromages. Parfait sur une planche d’entrées à partager!

Il nous a rapidement charmé ce nouveau venu sur les tablettes de la SAQ! Rien à vous faire toucher le firmament ibérique ni à vous décrocher la mâchoire. Par contre, il est diablement gouleyant, hyper juteux, tout en fraîcheur et de « très bonne descente ». Sa digestibilité n’est pas sans rappeler les rouges issus du Beaujolais. Il sera important de consommer la bouteille lors de la prochaine année ou année et demi.

3- Un rouge bordelais de 10 ans d’âge qui tient encore la route!

Bordeaux 2012

Michel Rolland

Bordeaux - France

Code : 14282299

Prix : 21,75 $

Disponibilités : 85 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.2 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : un plat de longue cuisson à base de veau, de bœuf ou d’agneau.

Cet assemblage est principalement composé de merlot qui est complété par un petit 10 % de cabernet sauvignon. Ce qui surprend le plus dans cette cuvée bordelaise, c’est qu’elle n’est pas à bout de souffle malgré ses 10 ans d’âge. Il s’agit d’un vin du millésime 2012. Son bouquet aux notes assez évoluées offres des parfums de cuir, de cassonade, de feuilles mortes, de mine de crayon et de plomb. Les tannins sont passablement fondus, mais le produit se déguste encore fort bien. Ne gardez pas cette bouteille plus de 1 ou 2 ans dans votre cellier.