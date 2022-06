7 campings fabuleux où faire un feu de camp cet été au Québec

Les soirées d’été sont l’occasion idéale pour vous réunir en famille ou entre amis autour d’une boisson fraîche, d’un feu de camp qui crépite et d’une grillade ou deux.

Qu’on se le dise: le hot-dog (ou juste la saucisse fumée) est le repas par excellence sur le bord du feu en camping.

De plus, Lafleur vous a concocté une liste remplie d'idées pour rendre votre été encore plus festif!

Vous avez envie de vous rassembler en famille en toute simplicité durant la saison estivale?

Voici 7 endroits magiques où se réunir autour d’un bon feu de camp cet été:

1. Camping de la Côte Surprise, Gaspésie

Ce camping porte bien son nom: perché sur la côte qui surplombe le rocher Percé et l'île Bonaventure, cet endroit offre une des plus belles vues de la région. On y compte 125 sites sur la butte et quelques-uns dans les sous-bois pour plus d’intimité.

Cet endroit, administré par la SÉPAQ, propose des espaces de camping avec vue sur les spectaculaires montagnes de Charlevoix. Certains sites donnent accès à la forêt; d’autres permettent d’observer des lacs. À vous de choisir quel paysage vous préférez!



3. Camping du Pont Couvert, Estrie

Vous cherchez plutôt un espace intime? Au Camping du Pont Couvert, on retrouve un site «secret». Celui-ci est caché dans la forêt, au bord d’une rivière à saumon. Apaisant et charmant, c’est l’endroit idéal pour manger au son de l’eau qui clapote tout près!

C’est à Kamouraska que vous pouvez voir les plus beaux couchers de soleil! Situé juste au bord du fleuve Saint-Laurent, ce camping emblématique de la région est très populaire chez les amateurs de plein air, notamment les fans d’escalade et de randonnée.

Situé entre un barachois et le fleuve, ce camping municipal très bien entretenu vous offre un accès privilégié à la Baie-des-Chaleurs. Une piste cyclable entoure l'emplacement et mène à la municipalité tout près.

Vous devez faire de la route pour y arriver, mais vous serez vite récompensé: les terrains permettent de voir et d’entendre les baleines! Peu importe où vous campez, vous pourrez déguster votre repas autour d’un feu et vous endormir en profitant de ce spectacle unique.

C’est dans le vent des Îles et avec vue sur la mer que vous vous installerez pour faire un feu de camp dont vous vous souviendrez longtemps! Vous y retrouverez un accès direct à la plage et à ses sublimes rochers rougeâtres.

Avant d’allumer un feu, assurez-vous qu’il est possible de le faire en consultant les alertes du camping choisi et la plateforme SOPFEU. Ainsi, vous pourrez faire griller vos délicieuses saucisses en toute tranquillité!

