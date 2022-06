C'EST BON À SAVOIR - JuridiQC est un service en ligne, gratuit et bilingue conçu dans le but de rendre la justice plus accessible pour tous. C’est avec une grande fierté que JuridiQC offre maintenant ses services aux aînés en perte d’autonomie. JuridiQC est là pour vous informer sur vos droits afin que vous soyez à même de prendre des décisions et d’entamer des démarches le moment venu.