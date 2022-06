L'Union Européenne adopte une loi qui impose un chargeur unique pour tous les smartphones et tablettes

TECHNOLOGIE - L'Union Européenne vient de voter une loi imposant aux compagnies de smartphones et de tablettes un format de chargeur unique et universel. Pour discuter de ce changement, Mathieu reçoit Ken Pillonel, ingénieur et Youtubeur en direct de la Suisse! Ken a réussi à modifier un chargeur Apple USBC et l'adapter en chargeur USB micro-B, adapté pour les iPhone. Pourquoi les compagnies n'ont pas elles-mêmes prisent des mesurent pour créer un format unique ?