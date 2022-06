Ménage: repensez votre façon de nettoyer

On souhaite tous faire notre part lorsqu’il s’agit d’environnement. Mais comment contribuer efficacement à embellir notre planète sans toutefois faire une tonne de compromis.

Entre réduire votre consommation de plastique, faire vos achats locaux, passer en mode électrique...vous cherchez des solutions pratiques qui s’adaptent facilement à votre mode de vie.

Parlons ménage! Heureusement, depuis quelques années, vous pouvez trouver d’excellents produits écoresponsables, biodégradables, sans ingrédients chimiques qui piquent les yeux et vendus dans des emballages responsables.

Vous aimerez certainement cette dernière innovation: les nettoyants ultra-concentrés vendus à l’intérieur de capsules hydrosolubles. Une véritable révolution dans l’univers des produits nettoyants pour la maison.

Une marque québécoise

Courtoisie: Brain Wash

Brain Wash, c'est la nouvelle façon de nettoyer intelligemment! Avec ses capsules hydrosolubles et ses bouteilles réutilisables, Brain Wash vous offre une expérience unique et vous permet dorénavant d'utiliser un produit performant, pratique et en accord avec vos valeurs environnementales.

Son concept est ingénieux: vous achetez une bouteille réutilisable Brain Wash qui contient déjà une capsule hydrosoluble. Ensuite, il suffit d’y ajouter de l’eau pour obtenir votre nettoyant performant. Pour la suite, vous n’avez qu’à acheter les recharges Brain Wash, ce qui vous permettra de réduire votre consommation de plastique à usage unique de plus de 97%.

Les formules Brain Wash sont biodégradables, sans pesticides et exemptes d’ammoniac, de javellisant, de phosphates, de phtalates et de parabènes. Aussi, les emballages sont réutilisables ou recyclables conformément aux exigences locales.

Les produits Brain Wash sont certifiés Green Seal, ce qui signifie qu’ils répondent aux plus hautes normes de leadership en matière de santé et d’environnement. L’entreprise québécoise arrive même à réduire ses besoins en transports de plus de 90% grâce au format et au poids de ses produits.

Des statistiques qui frappent fort

Dans la lutte aux GES, chaque petit geste compte. Voici quelques chiffres de Statistique Canada:

Vos bouteilles de nettoyants pour la maison contiennent environ 95% d’eau.

Chaque année, 8 millions de tonnes de plastiques polluent les océans à partir de la terre ferme.

Une famille canadienne utilise entre 20 et 40 litres de nettoyants par an.

Certains plastiques resteraient dans l’environnement jusqu’à 1 000 ans.

Le nettoyant à vitres, le nettoyant salle de bain et le nettoyant tout usage de l’entreprise d’ici Brain Wash sont offerts en ligne ou chez les détaillants Metro, Super C et Walmart. Pour en connaitre davantage sur les produits, visitez leur site internet.

Pascale Robitaille nous partage des conseils de pro, à l'aide des produits Brain Wash, pour bien organiser la maisonnée, de manière efficace, sécuritaire et esthétique dans la capsule ci-dessous: