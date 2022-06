Une nouvelle recette de poulet confit et laqué avec le Chef Jonathan Garnier

PILONS DE POULET CONFIT ET LAQUÉ

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 1 heure 10 à 1 heure 45 minutes

Ingrédients

12 pilons de poulet

250 ml (1 tasse) vinaigrette italienne Kraft

125 ml (1⁄2 tasse) vin blanc

250 ml (1 tasse) sauce BBQ Bulls Eye Kraft

4 portions de riz blanc cuit

Légumes grillés au choix

Sel et poivre au goût

Préparation

Étape 1

À l’aide d’un couteau, entailler la chair autour de l’os proche de l’articulation et dégager la peau et la chair en tirant vers le haut et vers le bas.

Étape 2

Nettoyer l’os à l’aide d’un papier absorbant. Vous devriez obtenir de jolies sucettes de pilon de poulet.

Étape 3

Préchauffer le barbecue ou le four, la grille au centre à 160 °C (325 °F).

Étape 4

Dans un petit plat allant au four ou au barbecue, disposer les pilons à la verticale, verser la vinaigrette italienne Kraft et le vin blanc. Couvrir d’un papier d’aluminium et laisser cuire au four, sur la grille du centre ou au barbecue, en cuisson indirecte (feu éteint en dessous du plat et couvercle fermé), 1 heure à 1 heure 30 minutes, selon la taille des pilons.

Étape 5

Retirer délicatement les pilons du plat (attention, l’os risque de se détacher facilement de la chair).

Étape 6

Napper chaque pilon de sauce BBQ Bulls Eye Kraft.

Étape 7

Préchauffer le barbecue au maximum.

Étape 8

Sur la grille du barbecue, laisser cuire les pilons, en cuisson indirecte, 10 à 15 minutes, le temps que la sauce BBQ ait bien caramélisé autour des pilons.

Étape 9

Servir, accompagné de riz et de légumes grillés.