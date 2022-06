Virginia Beach: 10 activités incontournables à faire en famille

Il est venu le temps de planifier vos vacances d’été! Située au bord de l’océan Atlantique, la ville côtière américaine de Virginia Beach est à seulement une douzaine d’heures de route en voiture et se positionne comme une destination de choix pour toute la famille.

Que vous y passiez un long week-end ou plusieurs jours, vous pourrez facilement remplir votre horaire d’activités divertissantes et suffisamment variées pour faire plaisir aux petits comme aux grands.

10 choses à faire en famille lors de votre escapade à Virginia Beach:

1. Visiter l’Aquarium de Virginia Beach

Courtoisie: Aquarium de Virginia Beach

Ayant pour mission de conserver et étudier la faune marine, l’Aquarium de Virginia Beach est aussi éducatif qu’éblouissant avec ses tortues, poissons et autres merveilles aquatiques. Il est même possible d’y faire une excursion de 90 minutes en bateau afin d’y observer le mammifère marin le plus charismatique au monde: le dauphin.

2. Relaxer et marcher sur les magnifiques plages

Courtoisie: Virginia Beach

Évidemment, les plages sont l’une des attractions incontournables de Virginia Beach! Eau profonde ou pas, loin de la vie urbaine ou au cœur de l’action, choisissez une plage adaptée à votre humeur du moment. Par exemple, à la Chesapeake Bay, vous trouverez un pont iconique parfait pour la prise de photos dignes d’Instagram. Quant à elle, Chic’s Beach est une petite plage isolée et bucolique offrant un calme apaisant. Si vous voulez ajouter un peu de dépaysement à votre expérience, installez plutôt votre chaise longue sur la plage du magnifique phare historique de Cape Henry.

3. Se rafraîchir au Parc aquatique Ocean Breeze

Courtoisie: Ocean Breeze Waterpark

Lors d’une journée caniculaire ou lorsque les enfants auront besoin de se dégourdir les jambes, direction le Parc aquatique Ocean Breeze! Zones thématiques, aires de repos, glissades et piscine à vagues rendront la sortie mémorable.

4. Faire du vélo sur la promenade de Virginia Beach

Courtoisie: Virginia Beach

Les adeptes de vélo pourront passer des heures à découvrir Virginia Beach les cheveux au vent. La promenade est un véritable paradis cyclable avec ses kilomètres de pistes sillonnant les quartiers et les zones naturelles.

5. Vivre des sensations fortes à Adventure Park

Courtoisie: Virginia Beach

Avec près de 190 plateformes juchées dans les arbres, des dizaines de ponts de corde et 36 tyroliennes situées à plusieurs mètres d’altitude, le Adventure Park est tout indiqué pour les petits aventureux (ils doivent avoir 5 ans et plus pour pouvoir en profiter). Toutefois, les adultes ne sont pas en reste: l’attraction propose différents niveaux de difficulté!

6. Divertir les ados en kayak

Courtoisie: Virginia Beach

Vos adolescents ont besoin d’un peu de liberté pendant votre séjour? Virginia Beach regorge de plans d’eau pour faire du kayak, seul ou accompagné d’un guide. Par exemple, à la Back Bay ou à la Chesapeake Bay, ils pourront explorer les paysages pendant quelques heures et partir à la découverte des dauphins. Une expérience inoubliable!

7. Explorer le First Landing State Park

Courtoisie: Virginia Beach

Ce parc de 2 888 acres fait face à la Chesapeake Bay et comprend 2 kilomètres de plage et 30,5 kilomètres de sentiers de randonnée d'interprétation à travers un habitat protégé de marais salés, d’étangs d'eau douce, de dunes et de forêt. Il s’agit du parc le plus visité de Virginia Beach en raison de sa grande beauté!

8. Découvrir l’histoire de l’aviation militaire

Courtoisie: Virginia Beach

Le Musée de l’aviation militaire est une attraction très populaire à Virginia Beach. Il abrite l'une des plus grandes collections privées d'avions militaires de la Première et de la Seconde Guerre mondiale au monde. Chacun des engins a été restauré pour une immersion totale dans le passé.

9. Pêcher avec fierté son souper

Courtoisie: Virginia Beach

Les pêcheurs seront ravis d’apprendre que la ville américaine est reconnue pour son abondance de poissons. Rendez-vous dans les eaux chaudes du Gulf Stream à bord d’un bateau à moteur, ou taquinez les poissons en vous installant sur les berges (où cela est permis). Vous trouverez également deux marinas, Rudee Inlet Station Marina et Virginia Beach Fishing Center, où il est possible de louer de l’équipement et une embarcation.

10. Dormir: du luxe au rudimentaire

Courtoisie: Virginia Beach

Que ce soit une tente piquée sur place, un chalet ou un hôtel chic, vous trouverez tout ce que vous cherchez. Par exemple, les enfants adoreront dormir dans de petits campements rustiques et les parents ne manqueront pas de tomber sous le charme du Cutty Sark Motel, qui a conservé son patrimoine.

Bien qu’elle soit en symbiose avec la nature, Virginia Beach est aussi généreuse en activités de tout genre. Qu’attendez-vous pour vous créer de nouveaux souvenirs en famille? Planifiez dès maintenant votre séjour à visitvirginiabeach.com.