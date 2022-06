FAMILLE - La fête des Pères approche. Pour un Papa, il n'y a rien de plus précieux que nos enfants et de passer du temps avec eux. Un repas, un moment à partager, un beau mot bien senti dans une carte, ou une simple jasette sur le bord du feu ou encore au téléphone, on est pas regardant comme on dit! Mais si jamais vous avez l’intention de gâter votre papa, et que vous manquez d’idée, voici la toujours très populaire chronique de suggestion de cadeau.