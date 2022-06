Les meilleurs jeux sexuels pour couple

Tous les couples ont besoin de renouveler leurs voeux d'amour pour en préserver la force, qu'ils en soient aux balbutiements ou qu'ils en soient à célébrer leurs noces d'Argent. Même si la vie sexuelle d'un couple n'est qu'une des multiples facettes, elle mérite qu'on s'y attarde. Quels sont les meilleurs jeux sexuels pour un couple? Découvrez les 12 suggestions coquines d'Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie*.

Bien que l'univers des jouets sexuels puisse être intimidant, il existe de nombreuses possibilités sur le marché qui peuvent vous aider à développer votre ouverture sexuelle et mettre du piquant dans votre couple!

JEUX SEXUELS POUR LE COUPLE

1. Jeu de cartes sensuel

« La communication est essentielle pour optimiser le plaisir et la satisfaction intime des partenaires. Il existe une panoplie de jeux de cartes, qui conviennent autant aux jeunes relations, qui souhaient se découvrir autrement, qu'aux relations matures, qui cherchent à mieux communiquer leurs besoins intimes et personnels.

J'entends beaucoup de couples se plaindre d’être pris dans la routine. D'autres ne savent tout simplement pas comment aborder leurs préférences ou leurs fantasmes à leur partenaire. Je trouve que ce genre de jeu peut ouvrir des discussions, qui avaient été fermées depuis longtemps. J'adore ce genre de jeu! »

Les suggestions d'Anne-Marie

The Ultimate Game for Couples , disponible sur Amazon à 34,99$

, disponible sur à 34,99$ Parler, flirter, oser , disponible sur Amazon à 24,50$

, disponible sur à 24,50$ OUR MOMENTS Couple, disponible sur Amazon à 25,95$

2. Premier jouet sexuel

« Quand on tente d’inclure des jouets sexuels pour la première fois, je suggère toujours de commencer avec des jouets qui n’ont pas la forme d’une partie du corps. On évite donc les jouets qui ont une forme phallique ou qui ressemblent à une vulve. On peut introduire des jouets plus neutres, qui pourront satisfaires les deux partenaires à la fois. On peut également commencer par intégrer un vibromasseur. On commence par ralentir, en massant le corps de son partenaire. Cela nous permet de découvrir de nouvelles sensations et de nouvelles zones érogènes.

Il faut y aller graduellement pour s'assurer que la réponse est positive de la part des partenaires impliqués. Si tel est le cas, il est possible d'introduire davantage de jouets! Il suffit d’être créatifs lorsque nous l’avons entre les mains. »

Les suggestions d'Anne-Marie

L'Amuseur, disponible chez Eros et Compagnie à 49,99$

disponible chez à 49,99$ Masseur personnel, disponible sur Amazon à 25,99$

3. Jeu sexuel pour le couple à distance

«Si vous êtes dans une relation à distance ou que vous ne cohabitez pas ensemble, il n'y a pas de problème! Les compagnies de jouets sexuels ont pensé à tout. Il existe maintenant des jouets qui se contrôlent à distance. Les partenaires peuvent ainsi partager des moments intimes et amusants même s'ils se trouvent à des kilomètres l'un de l'autre. D'autres jouets pour couple, qui se contrôlent à distance, sont « mains libres».

Les suggestions d'Anne-Marie

Amoochoo , disponible sur Amazon à 49,99$

, disponible sur à 49,99$ We Vibe Chorus, disponible chez Eros et Compagnie à 229,99$

4. Le jeu sexuel pour le plaisir de la femme

« Pour les personnes ayant un vagin, je recommande les jouets sexuels qui sont dotés d’une technologie de pulsion à air. Il s’agit d’une technologie révolutionnaire extrêmement populaire. Parfois comparés aux effets d’un cunnilingus, ces jouets sexuels stimulent indirectement le clitoris en poussant délicatement de l’air sur celui-ci. Beaucoup de femmes mentionnent avoir eu leur premier orgasme grâce à ces jouets.

D’ailleurs, il ne faut pas avoir peur d’investir dans les jouets qui stimulent davantage le clitoris puisque neuf femmes sur dix atteignent l’orgasme grâce à une stimulation externe et directe du clitoris. On peut aussi y aller pour des jouets qui offrent plus d'une technologie sur un même objet. »

Les suggestions d'Anne-Marie

Jouet sexuel avec sucette pour femme disponible sur Amazon

Vibromasseur à succion pour couple ou pour femme, disponible sur Amazon

5. Coffret sexuel

« Certaines personnes vont ressentir l’envie d’explorer un univers un peu plus coquin. Ainsi, il existe de multiples accessoires pour pimenter les rapports sexuels. Certains coffrets permettent au couple d’élargir son répertoire de pratiques sexuelles, d'user de créativité et de créer des expériences sensorielles différentes. »

La suggestion d'Anne-Marie

Coffret sexuel, disponible sur Amazon à 33,89$

6. Jeux de société érotiques

« Pour des partenaires qui ont envie de jouer ou changer de routine, les jeux érotiques s'avèrent une excellente option. Ils mettent la table pour une soirée amusante, axée sur le plaisir. Après un repas léger et un petit verre de vin, le jeu érotique peut être utilisé pour entamer la soirée différemment. Si certains jeux mettent de l’avant la sensualité, d’autres vont pimenter les relations sexuelles. Il s’agit de choisir le bon jeu, selon ses besoins.

Je trouve que c'est une belle porte d’entrée pour découvrir ou assouvir des fantasmes ou des pratiques sexuelles, qui ne font habituellement pas partie de la routine. »

Les suggestions d'Anne-Marie

XXXopoly, disponible sur Amazon

disponible sur A Game of Love and Intimacy, disponible sur Amazon à 22,99$

* Curieux d'en apprendre plus? Anne-Marie Ménard partage du contenu éducatif gratuitement sur sa plateforme Instagram Au lit avec Anne-Marie.