5 trucs pour débuter la journée du bon pied

Si vos matins se déroulent toujours en quatrième vitesse, que vous courez après le temps et cumulez les retards au travail, il est grand temps d’instaurer une routine matinale efficace.

On ne peut pas garantir un matin parfait, mais on peut certainement mettre en place quelques astuces afin de bien partir la journée. Avec la garantie «Riche et crémeux» de COFFEE MATE, vous ne pourrez que bien démarrer la matinée!

5 habitudes à ajouter à votre routine le matin:

1. Résistez à la tentation de peser sur «snooze»

Getty Images/iStockphoto

Saviez-vous que d’ignorer votre alarme du matin pour gagner quelques minutes de sommeil pourrait en fait augmenter votre état de fatigue? En effet, le fameux «snooze» à répétition coupe votre cycle de sommeil matinal, qui est en général le plus réparateur de votre nuit.

2. Respirez de l’air frais

Que ce soit en ouvrant les fenêtres pendant 10 minutes pour faire aérer la chambre ou en sortant sur le balcon pour prendre de grandes respirations, l’air frais permet de réduire le cortisol, soit l’hormone du stress.

3. Faites-vous un bon café

Son odeur nous fait saliver, son goût nous réconforte et son effet stimule le corps et l’esprit, alors pourquoi s’en passer? Pour obtenir un café riche et crémeux à tout coup, on utilise les rehausseurs de café liquides COFFEE MATE.

La marque propose un assortiment savoureux préparé avec fierté au Canada. Avec seulement 35 calories par portion de 15 ml, les rehausseurs de café COFFEE MATE sont sans lactose et sans cholestérol.

On retrouve une variété de saveurs qui se prêtent aussi bien aux cafés fraîchement préparés qu’aux cafés glacés. De leurs classiques à leurs saveurs de spécialité, vous trouverez forcément une saveur qui vous plaira:

- Vanille française

- Noisette

- Sucré et crémeux

- Vanille caramel

- Macchiato caramel

- Coffee Crisp (fait de vrai cacao)

- Turtles (fait de vrai cacao)

- After Eight

*Offert dans l'allée des produits laitiers de votre épicerie, en format 946 ml et 1,89 L.

4. Bougez un minimum!

Prenez un moment pour activer votre circulation sanguine en faisant une séance de yoga ou un petit entraînement. Vous n’avez pas le temps de vous lancer dans une séance de sport complète? Pas de problème: quitte à vous stationner quelques coins de rue plus loin, marchez pour reconduire les enfants à l’école. Vous pouvez aussi faire quelques étirements après la douche.

L’important, c’est de s’activer un minimum! En prenant ce temps pour vous et votre corps, vous en verrez les bienfaits immédiatement!

5. Prenez le temps de manger

Getty Images

On ne le dira jamais assez: le déjeuner est le repas le plus important de la journée, alors réservez-lui un moment dans votre routine du matin! Et nul besoin de se lancer dans la grande gastronomie, un smoothie vitaminé ou un muffin protéiné fera amplement l’affaire. Tout aussi soutenant qu’il soit, votre café devrait toujours être accompagné d’un petit quelque chose à manger!

Participez au concours Des matins riches en saveurs avec Coffee Mate et courez la chance de gagner l'un des deux prix qui comprend une machine à café Nespresso, 1 an d’approvisionnement en Coffee Mate liquide et 2 200 $ en argent comptant.