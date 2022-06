Médicaments: votre pharmacien peut vous prescrire et ajuster certains traitements

Votre pharmacien de famille est un professionnel de la santé qui peut s’avérer être très utile lorsque vous avez besoin d’obtenir une ordonnance ou un ajustement de certains médicaments.

En effet, des ajouts et des modifications à la loi au cours des dernières années lui permettent désormais d’offrir plusieurs nouveaux services* pour le plus grand bien des patients.

Les pharmaciens-propriétaires affiliés à Uniprix peuvent ainsi vous épauler encore plus au quotidien.

Voici des exemples de situations entourant quelques-uns de ces services:

Un problème de santé connu

Getty Images

Un patient ayant reçu un diagnostic et une ordonnance dans le passé pour certains problèmes de santé comme, entre autres, une infection urinaire chez la femme, de l’acné mineure, des hémorroïdes, un feu sauvage ou même, une conjonctivite allergique pourrait se tourner vers son pharmacien de famille. Il existe une liste précise de problèmes de santé visés.

Le pharmacien va toujours évaluer chaque situation, en plus de s’assurer de respecter certaines conditions comme la limite de temps maximale écoulée depuis l’ordonnance du prescripteur initial pour le problème de santé concerné. Cela lui permettra de déterminer s’il est en mesure de represcrire un traitement.

Au besoin, il vous redirigera vers un autre professionnel de la santé afin de réévaluer la situation, particulièrement si certains signes ou symptômes alarmants sont présents.

Traitements à titre préventif

Même si votre pharmacien est en mesure d’évaluer vos symptômes, il ne peut pas poser de diagnostic. Par contre, pour certaines conditions de santé définies ne nécessitant pas de diagnostic, le pharmacien pourrait aussi prescrire des traitements à titre préventif à la suite d’une consultation et en voici quelques exemples : cessation tabagique, suppléments de vitamines en périnatalité, prévention et traitement des nausées et vomissements, etc.

Une prolongation de traitement

Getty Images

Vous n’avez pas réussi à rencontrer votre médecin et votre ordonnance arrive à échéance? Votre pharmacien de famille peut aussi vous aider!

En effet, la prise de médicaments en continu est essentielle au bon fonctionnement de certains traitements comme prolonger une ordonnance de pilules contraceptives pour éviter une grossesse non désirée ou prolonger un traitement pour le diabète pour éviter des complications.

C’est pourquoi le pharmacien peut prolonger, pour une certaine période, une ordonnance afin de vous permettre d’avoir accès à vos médicaments. Encore une fois, ce service est sujet à l’évaluation de votre situation de la part du pharmacien.

Un ajustement requis

Getty Images

Il peut arriver que la prise d’un médicament provoque des effets secondaires difficiles à gérer, ou encore, la dose qu’un professionnel vous a prescrite ne vous convienne pas.

Dans un tel cas, il est important de discuter avec votre pharmacien, puisqu’il pourrait vous suggérer et prescrire un ajustement de dosage du traitement.

Votre pharmacien-propriétaire affilié à Uniprix est un allié précieux pour votre bien-être et votre santé. Informez-vous sur tous les services offerts par votre pharmacien et n’hésitez pas à le consulter pour qu’il vous vienne en aide selon votre situation.

*Certaines conditions s’appliquent, discutez avec votre pharmacien. Les pharmaciens-propriétaires affiliés à Uniprix sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie.