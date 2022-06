Une virée sur la Côte-Nord, c’est explorer quelques-uns des beaux paysages québécois!

Le 9h15

À la découverte de la Côte-Nord

On repart cet été en solo, en cœur ou en famille, pour aller s’extasier devant ce qui est beau et surtout ce qui sera déroutant ! On commence notre exploration en force avec la tumultueuse et envoûtante Côte-Nord.

La Côte-Nord, c’est de s’assurer de tomber en amour, c’est de vous assurer un été mémorable.Guillaume Duranceau vous amène dans de nouveaux endroits à mettre sur votre liste estivale pour vous préparer pour le roadtrip de votre vie, c’est parti !