Bals de finissants: l'équipe de Salut Bonjour plonge dans la nostalgie et partage ses photos souvenirs

C'est le retour officiel de la saison des bals dans les prochains jours et pour l'occasion, on a décidé de se plonger dans la nostalgie avec les incroyables looks de finissants de votre équipe chouchou. Certains vous rappelleront de beaux souvenirs si vous êtes de la même génération.

Notre animateur, Gino Chouinard, tout de blanc vêtu at arborant une coupe phare des années 80, a certainement fait tourner bien des têtes le soir de son bal des finissants. Il pose ici avec son père Julien et sa mère Rita, visiblement très fiers de leur jeune gradué.

Courtoisie: Gino Chouinard

Un bal n'en est pas vraiment un sans la traditionnelle danse d'ouverture avec les parents et Gino n'y échappe pas. Le voici ici, tout feu tout flamme, prêt à enflammer la piste de danse avec sa magnifique maman.

Courtoisie: Gino Chouinard

La ravissante Eve-Marie Lortie avait quant à elle opté pour un joli blazer rose coordonné avec une chic jupe blanche le soir de sa graduation de la polyvalente d'Arvida, en 1991. La parfaite mise en plis nous ramène tout droit au début des années 90 et on adoooore ça!

Courtoisie: Eve-Marie Lortie

C'est d'ailleurs en Westfalia jaune qu'Eve-Marie et son accompagnateur de l'époque se sont rendus à l'événement. Rien de mieux pour rendre un bal de finissants mémorable.

Courtoisie: Eve-Marie Lortie

Notre lecteur de nouvelles, Alexandre Dubé, semblait pas peu fier de terminer son 5e secondaire du côté de Rouyn-Noranda en 2003. Complet 3 pièces (non, mais quand même), lunettes solaires bien assumées et attitude de gagnant ont assurément fait de ce bal un grand succès.

Courtoisie: Alexandre Dubé

Aimez-vous ce look casual chic de Charles-Antoine Sinotte? Il était alors loin de se douter qu'il deviendrait un jour chroniqueur aux sports à Salut Bonjour...

Courtoisie: Charles-Antoine Sinotte

Impossible de passer sous silence cette pièce d'anthologie. Jean-Michel Bourque avait à l'époque osé le complet blanc, grandement inspiré de Monsieur Glad, pour souligner l'occasion. Parions qu'il a dû l'envoyer au nettoyeur après son bal et ce qui s'en est suivi!

Courtoisie: Jean-Michel Bourque

Nos deux chroniqueuses aux arts et spectacles étaient, elles aussi, absolument fabuleuses pour célébrer la fin de leurs études secondaires. Sabrina Cournoyer portait une robe originale à souhait avec un corset à l'avant qui lui allait d'ailleurs à ravir, posant ici aux bras de son cavalier.

Courtoisie

Annie-Soleil Proteau semble s'être bien amusée pour célébrer sa graduation si on se fie à cette photo souvenir tiré de son album personnel. On pourrait croire qu'elle a assisté à son bal pas plus tard que la semaine dernière avec cette jolie robe satinée et ces espadrilles qui sont très tendance cette saison.

Courtoisie: Annie-Soleil Proteau

Auriez-vous reconnu Patrick Benoit, à la circulation, sur ce fond rose quétaine à souhait? La bonne nouvelle, c'est que notre chroniqueur avait déjà beaucoup de flair et avait su parfaitement agencer sa cravate avec le décor!

Courtoisie: Patrick Benoit

Enfin, nos deux chroniqueuses météo ne nous déçoivent pas non plus. Elles ont toutes deux assumé des robes flamboyantes et de jolies coiffures pour un look complètement réussi.

On salue l'audace de la belle Stéphanie Villeneuve qui était visiblement prédestinée à travailler sur Salut Bonjour avec une telle robe orange, aux mêmes couleurs que le logo de l'émission.

Courtoisie: Stéphanie Villeneuve

Géraldine Lamarche porte magnifiquement bien cette robe longue à paillettes qui lui donne un véritable look de star hollywoodienne. Gageons qu'elle a eu droit à quelques beaux compliments à son bal!