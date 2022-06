Fête des pères: offrez-leur la lecture en cadeau pour leur montrer votre amour!

La Fête des pères est l'occasion parfaite de rappeler aux papas à quel point on les aime et les apprécie, en cette journée qui leur est dédiée. Exit les traditionnels tasses, cravates et parfums, hello les livres de tous genres pour faire plaisir aux patriarches amateurs de sports, foodies ou intellos.

10 ROMANS À OFFRIR POUR LA FÊTE DES PÈRES

1. Mon père aux Îles Moukmouk, Patrick Deslisle-Crevier

Patrick a perdu sa mère à six ans. Son père, lui, il a pu le voir quelques fois le temps d'une pizza et d'un cream soda au resto du coin. Puis celui-ci a disparu. « Il est aux îles Moukmouk », lui disait sa grand-mère. Pourtant, il ne se trouvait qu'à quelques rues. Le quartier Rosemont était le décor d'un grand théâtre oscillant entre vaudeville et tragédie grecque. Une oeuvre dans laquelle se croisaient et s'entrecroisaient trois femmes et une dizaine d'enfants. Roland D. menait une double vie, et même une triple vie.

Mon père aux îles Moukmouk, c'est le récit surprenant d'un orphelin dans la trentaine qui voit un jour débarquer dans sa vie une famille se déballant en format Costco.

Prix: 27,95$

2. Guy Lafleur, la légende : L'album photo autorisé du démon blond, Guy Lafleur et Pierre-Yvon Pelletier

Plus de vingt ans après sa retraite définitive, Guy Lafleur demeure l'un des hockeyeurs québécois les plus populaires de tous les temps. Revivez les jeunes années du célèbre numéro 10, de ses premiers coups de patin aux fulgurants succès remportés avec les Remparts de Québec. Suivez-le sur les patinoires de la Ligue nationale, où il a déjoué d'innombrables adversaires et célébré tant de victoires.

Découvrez la face cachée du joueur de légende devenu l'idole d'un peuple. Par ses photos saisissantes, dont plusieurs sont inédites, cet album rend hommage à l'homme de cœur qui a su partager avec ses admirateurs les nombreux honneurs qu'il a récoltés, et à l'athlète dont les foules ont scandé le nom pendant deux décennies.

Prix: 34,95$

3. Jouer avec le feu : Recettes et techniques pour maîtriser le BBQ et le fumoir, Philippe Lapointe

Le BBQ est un art qui se perfectionne. Ce livre, fruit de nombreuses rencontres et de longues années de recherches et d'expérimentation, permettra au lecteur d'obtenir une cuisson parfaite avec tous les types de grils et de fumoirs. L'auteur y livre ses secrets, des plus simples aux plus subtils, en ayant soin de nous mettre en garde contre les gaffes les plus fréquentes.

Les aspects techniques du BBQ sont également abordés, comme le choix du meilleur appareil et des ustensiles les mieux adaptés selon ses moyens et ses besoins, ou l'emplacement optimal pour la cuisson extérieure et l'utilisation du fumoir. Jouer avec le feu, c'est savoir dompter la chaleur et les flammes et doser savamment ce « petit goût de fumée » qui fait toute la différence. Avec Philippe Lapointe, c'est aussi épater ses invités avec des recettes surprenantes, mais toujours dans la pure tradition du BBQ.

Prix: 34,95$

4. Déboussolé, Yves Pelletier

Laval, avril 1981. Dans sa chambre d'ado attardé, un jeune homme aux allures de lévrier afghan remplit son gros sac à dos beige. Il s'apprête à partir à la découverte du monde. Éveil des sens, aspirations bédéistiques et cinématographiques, débuts de Rock et Belles Oreilles, vie de tournée, mésaventures amoureuses, rencontres, deuils, grandes amitiés... Dans un récit sensible et drôle, Yves P Pelletier, voyageur invétéré, met sa jeunesse à plat et son âme à nu.

Prix: 24,95$

5. Le cas Nelson Kerr, John Grisham

Le jour où Bruce Cable, libraire, fête le retour de Mercer Mann venue présenter son best-seller, le cyclone Leo change de trajectoire et fond sur l’île de Camino. La tornade est dévastatrice. L’une des victimes, Nelson Kerr, ami de Bruce, est auteur de thrillers. Mais ses blessures ne semblent pas avoir été causées par la tempête. Qui voudrait la mort de Nelson? Sur une clé USB, Bruce découvre son nouveau roman. Le tueur y serait-il désigné noir sur blanc? Alors que Bruce mène l’enquête, il devine une vérité plus révoltante que toutes celles dénoncées par Nelson dans ses précédents écrits – et bien plus dangereuse.

Prix: 34,95$

6. Guide total techniques de pêche, Joe Cermele

Choisissez les meilleurs leurres, appâts, mouches et outils pour toutes les situations, faites-vous un équipement sur mesure, tirez parti de votre embarcation, et beaucoup plus. Que vous pêchiez le crapet arlequin avec vos enfants ou le maskinongé lors d'une expédition mémorable, les techniques et tactiques décrites dans ce livre feront de votre voyage un succès. Petit ruisseau ou grande rivière, étang ou lac, rivage à marée montante ou haute mer : découvrez des centaines de stratégies qui vous feront prendre plus de poissons avec ou sans bateau. Des guides professionnels vous livrent leurs secrets pour découvrir un achigan géant, un doré trophée ou une truite magnifique tout près de chez vous.

Prix: 34,95$

7. La méthode TB12 : comment faire ce que vous aimez, mieux et plus longtemps, Tom Brady

Ce livre propose de nouvelles méthodes d’entraînement qui peuvent profiter à toute personne déterminée, ouverte d’esprit et disciplinée. La Méthode TB12 : Tom Brady explique et détaille sa méthode d'entraînement innovante de conditionnement physique et de bien-être qui le maintient au sommet de la NFL à l’âge de 44 ans, un âge où la plupart des joueurs sont à la retraite.

Ce manuel illustré et très visuel propose également des approches plus efficaces de la force et du conditionnement fonctionnels, une bonne hydratation, une supplémentation, une forme cognitive, un sommeil réparateur et des recettes nutritives et faciles à exécuter pour aider les lecteurs à faire le plein et à récupérer.

Prix: 44,95$

8. Hector «Toe» Blake : L'ours au cœur tendre, Léandre Normand et Vincent Couture

Hector « Toe » Blake a été élevé dans la pauvreté à proximité des mines du nord ontarien. Fils d'une mère franco­phone et d'un père anglophone, il a forgé sa propre destinée, se taillant à force de travail et de privations une place parmi les plus grands hockeyeurs de son époque.

Avec le Canadien, il devient la pierre angulaire de la fameuse Punch Line qui terrorise les gardiens de but adverses et conduit le Tricolore à deux de ses plus spectaculaires championnats, en 1944 et 1946. Sa carrière d'entraîneur le mène vers de nouveaux sommets. Coiffé de son célèbre fédora, il décroche cinq coupes Stanley consécutives, de 1956 à 1960, huit au total au cours d'une carrière de treize saisons magiques derrière le banc des Glorieux.

Voici la première biographie en français de celui qui fut l'un des entraîneurs les plus récompensés de la Ligue nationale de hockey et que Jean Béliveau surnommait « l'Ours au cœur tendre ».

Prix: 29,95$

9. Burger, Simon Jodoin-Bouchard

Le propriétaire et chef de la cantine à succès Chez Simon ­cantine urbaine propose 70 recettes de burgers, sandwichs, pains, condiments et accompagnements que t'as pas vu venir tellement c'est bon. S'inspirant des grandes cuisines du monde sans nier les racines américaines du burger, il crée des mets qui vous plairont.



Prix: 29,95$

10. Les jeunes loups : Cartels mexicains, gangsters millénariaux et technologie: le nouveau visage du crime organisé au Canada, Peter Edwards

Un homme qui regarde la Coupe d'Europe est abattu sur la terrasse d'un restaurant de Toronto. Une embuscade survenue à côté d'un campus universitaire animé laisse un mort sur le trottoir. À Playa del Carmen, dans une boîte de nuit, un policier montréalais est blessé par balle. À Nuevo Vallarta, un Canadien est tué dans un café.

Au cours des années 2010, de tels actes de violence, en apparence indépendants les uns des autres, se sont multipliés. Un fil mortel les unissait pourtant. Dans cet ouvrage magistral, Peter Edwards et Luis Horacio Nájera nous présentent les «jeunes loups» à l'origine de cette décennie anarchique.

Pour prendre le contrôle de la pègre après la mort du parrain montréalais Vito Rizzuto, des gangsters millénariaux, dont l'ambition incontrôlée n'avait d'égales que leur inexpérience et leur maladresse, ont l'idée de s'approvisionner en cocaïne auprès du cartel de Sinaloa d'El Chapo Guzmán, une organisation criminelle parmi les plus meurtrières et les plus puissantes au monde. Pour le pire et jamais le meilleur, les juniors venaient d'entrer dans la cour des grands. Voici leur histoire; vous ne l'oublierez pas.

Prix: 32,95$

