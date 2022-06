SPCA de Montréal : 4 poules en quête d’un nouveau toit à la campagne

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à ces quatre poules!

Quatre poules en quête d’un nouveau toit à la campagne

Chaque été, la SPCA de Montréal reçoit de nombreuses poules délaissées. Raisons invoquées : la ponte d’œufs a cessé ou les poules sont en fait des coqs bruyants, ou encore leur gardien(ne) avait mal évalué les soins à leur prodiguer.

Tout récemment, la SPCA de Montréal recevait un appel d’une citoyenne qui venait de trouver quatre jeunes poules maigres et déshydratées seules dans un parc montréalais. L’équipe du refuge a rapidement pris les volatiles sous son aile et leur a fourni tous les soins requis afin qu’ils puissent retrouver la santé.

La SPCA de Montréal place souvent les animaux de ferme en sanctuaires, mais ceux-ci affichent de plus en plus complet. L’organisme invite donc les gens qui habitent à la campagne et qui désirent héberger une poule rescapée à se manifester. Toutefois, avant de remplir le formulaire de demande d’adoption sur le site de la SPCA de Montréal, prenez connaissance des informations ci-dessous :

Saviez-vous que?