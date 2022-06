Faire son propre café infusé à froid à la maison

Si vous êtes de ceux·elles qui ne se passeraient plus de leur café glacé infusé à froid... Saviez-vous qu'il est ultra facile de s'en faire à la maison et le goût est tout simplement hallucinant? Jamais plus vous ne voudrez aller faire la file chez Starbucks pour rassasier vos papilles les chauds matins d'été.

Il est parfaitement possible de faire du bon café glacé maison. Cette méthode offre un résultat plus doux et rond, voire même liquoreux. Le secret? Il suffit simplement de bien maîtriser les quelques étapes et le tour est joué!

Café infusé à froid en 6 étapes faciles

Choisissez 3/4 tasse de vos grains de café favoris entiers (optez pour du café velouté plutôt que corsé pour ce type de café), puis broyez-les pour obtenir une mouture moyenne à grossière. Si vous n’avez pas de moulin à café, vous pouvez utiliser des grains de café déjà moulus. Transférez le marc de café dans un sac filtrant réutilisable et placez-le dans un grand contenant comme un pichet hermétique, par exemple. Versez 4 tasses d’eau dans le récipient hermétique (cela fera des bulles, c’est normal) et laissez infuser à la température de la pièce durant 12 h, au minimum. Si vous préférez un café plus fort, laissez infuser jusqu’à 24 h. Retirez le sac filtrant contenant le marc de café du récipient. Ajoutez 4 tasses de glaçons dans des verres puis servez le café sur ceux-ci. Servez avec du lait ou de la crème et du sucre, au goût.

On recommande fortement de le préparer à l'avance pour en avoir assez pour toute une semaine (allô les canicules!). Il ne vous restera qu'à l'apprêter à votre goût au moment de le servir. N’oubliez pas de conserver le café infusé au froid dans le réfrigérateur! Il se conservera tout au plus une semaine.

Café infusé à froid versus café glacé : quelle est la différence?

Bien que ces deux boissons soient aussi rafraichissantes l’une que l’autre, il y a une différence notable entre les deux : le café glacé est un café chaud qui a été refroidi et coulé sur glace alors que le café infusé à froid utilise de l’eau froide dès le début de sa préparation.

La glace n’est pas requise pour ce dernier. Le fait de ne pas utiliser la chaleur permet d’extraire les arômes les plus subtils.

Alors, l'essayerez-vous cet été?