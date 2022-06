Route des antiquaires: les adresses incontournables pour dénicher des trouvailles vintage

Au Québec, l'été rime avec roadtrip! Et qui dit roadtrip, dit route des antiquaires pour les amoureux des trouvailles vintage. Ça tombe bien, le Québec regorge d'adresses incontournables où trouver de magnifiques trésors pour décorer la maison ou le chalet.

La région du Centre-du-Québec peut se vanter d'être la plaque tournante de l'antiquité au Québec! On y retrouve une panoplie d'antiquaires et de collectionneurs de renommée. Situé en bordure de l'A-20 à mi-chemin entre Montréal et Québec, Antiquité Michel Prince est définitivement un must à visiter si vous avez envie de dénicher des meubles du patrimoine québécois, de la poterie ou des caisses de bois. Ils ont d'ailleurs des arrivages fréquents et les publient au fur et à mesure sur leurs réseaux sociaux.

2. Le Géant Antique, Sabrevois

Le Géant Antique, c’est 30 000 pieds carrés d’inventaire, 35 000 articles, de l’équipement à la fine pointe et une expertise reconnue partout en Amérique du Nord. Cette entreprise est né de la passion commune des membres d'une même famille pour les antiquités. Une adresse qui vaut le détour!

3. Antiquités Jean Deshaies «Kojak», Victoriaville

Un peu comme la caverne d’Ali Baba, Antiquités Jean Deshaies regorge d'antiquités, mais aussi d'objets de collection et de pièces impressionnantes. Que vous soyez à la recherche d’accessoires, de mobilier ou d’une pièce particulière pour agrémenter votre décor, il y a fort à parier que vous trouverez à l'intérieur de cette vaste grange entièrement rénovée. Bref, des milliers de pieds carrés remplis de trésors et de découvertes vous y attendent.

4. Le Grenier d'Ernest, Saint-Marc-sur-Richelieu

Cette charmante boutique renferme d'innombrables objets décos pour la maison et le jardin. En s'arrêtant au Grenier d'Ernest, il y a de fortes chances que vous y ayiez de véritables coups de coeur pour pour des pièces uniques!

5. Terry & Lacombe Antiquités, Saint-Mathias-sur-Richelieu

Si vous avez un penchant pour tout ce qui est antique et champêtre, vous serez servis en faisant un arrêt chez Terry & Lacombe Antiquités. Située à Saint-Mathias-sur-Richelieu, à seulement 35 minutes de route de Montréal, cette boutique vaut absolument le détour si vous passez dans la région.

6. L'art de Vivre à la Campagne, Saint-Michel-de-Bellechasse et Limoilou

L'équipe dynamique de L'art de vivre à la campagne a pour mission de vous rendre confortables dans votre chez-vous en vous donnant des conseils déco à votre image! Ayant à coeur l'éco-responsabilité, leur équipe donne une deuxième vie à plusieurs objets antiques grâce à la peinture à la craie. Vous serez charmés par l'atmosphère champêtre et le talent des artisans de la région.

7. Antiquités Deschambault, Québec

Antiquités Deschambault est l’un des plus vieux magasins d’antiquités du Québec 1953. Son vaste inventaire toujours bien rangé regroupe des meubles et objets du patrimoine québécois. Plus de 35 000 objets et 1 500 meubles à découvrir sur place.

8. Maison Saint-Valentin, Saint-Valentin

La Maison Saint-Valentin offre des meubles antiques de haute qualité, des antiquités et une section brocantes. Antiquaire reconnu en Montérégie depuis plus de 40 ans, Gilbert Provençal et son équipe se feront un plaisir de vous recevoir dans un décor d'un autre temps.

9. Antiquités du Kamouraska, Rivière-Ouelle

En plein coeur de la magnifique région du Kamouraska, ce commerce propose des meubles, fauteuils, tableaux, lustres, objets d'art décoratifs, etc. Antiquités du Kamouraska possède tout pour séduire tant les collectionneurs que les amateurs!

10. La Belle Vieillerie, Bromont

Au cœur du Vieux-Bromont, se trouve La Belle Vieillerie. Cet endroit est rempli de trouvailles : antiquités, objets anciens et vintage, meubles sur mesure, quincaillerie décorative et cadeaux. L’endroit idéal pour s’inspirer, réaliser ses projets ou dénicher un coup de cœur.

Alors, avec toutes ces belles adresses, à quand votre prochain road trip? En espérant que ces adresses vous inspireront et qu'elles vous permettront de ramener de jolies trouvailles dans votre coffre arrière... et éventuellement, dans votre décor!