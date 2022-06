Vélos sans pédales pour l'apprentissage de la bicyclette

Depuis quelques années, on voit de plus en plus d'enfants enfourcher de petits vélos sans pédaliers dans les quartiers résidentiels et dans les parcs. Est-ce que ces bicyclettes nouveau genre ne sont qu'une mode ou si elles sont là pour rester? Selon une récente étude, force est d'admettre que ces bicyclettes ont plusieurs avantages pour l'apprentissage du sport aux tout-petits.

Ces vélos sans pédales, aussi connus sous le nom de draisiennes ou vélos d'apprentissage, connaissent un succès grandissant. Bien qu'on ait l'impression que ce soit relativement nouveau, ces bolides faits en bois et sans pédale, ont été inventés par l'Allemand, Karl Von Drais, en 1817. Ce modèle est en quelque sorte l'ancêtre du vélo, mais il avec lequel on doit se propulser avec ses propres jambes.

Depuis, bon nombre de fabricants se sont mis à fabriquer ce parfait vélo pour apprendre aux jeunes enfants à trouver, puis entraîner leur équilibre avant de pouvoir rouler avec confiance.

Les avantages du vélo sans pédales

Selon Vélo Québec, la méthode de la draisienne est « extrêmement efficace pour apprivoiser le vélo, car elle décompose les habiletés requises en se concentrant d’abord sur la maîtrise de l’équilibre en mouvement ».

Rappelons que cet équilibre est absolument essentiel dans l'apprentissage du cyclisme. Une fois cette notion acquise, le passage à la bicyclette, telle qu'on la connaît, sera beaucoup plus facile.

Parmi les avantages notables :

Améliore l'équilibre chez les enfants d'âge préscolaire

Plus stable et sécuritaire

Facile à manoeuvrer

Permet à l'enfant de se sentir plus en contrôle

Léger et écologique

Les désavantages à considérer

Ce type de vélo comportent toutefois certains points faibles, dont la courte durée d'utilisation qui s'étendra, en moyenne, d'une à deux saisons. La majorité des modèles de vélo sans pédalier sont ni ajustables ni en mesure de recevoir de pédaliers lorsque l'enfant est prêt.

Autre point à son considérer: le prix. Pour les modèles en bois naturel, entre autres, il faut s'attendre à payer le gros prix. Cela dit, il est facile de lui offrir une seconde vie par la suite et d'obtenir un excellent prix de revente vu sa valeur d'origine.

Où en trouver?

Voici quelques pistes afin de trouver le vélo d'apprentissage qui répondra le mieux au besoin de votre enfant:

Bref, toutes les méthodes d’apprentissages sont bonnes et permettent éventuellement aux jeunes enfants de rouler à bicyclette. Toujours est-il que les scientifiques et les associations impliquées au niveau du cyclisme affirment que le vélo sans pédales est une approche concluante et facilitante pour l'apprentissage du sport.