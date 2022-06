LE short à adopter cet été!

Après les dad shoes et le mom jeans, c'est maintenant au tour du dad short de faire son apparition dans nos penderies cette saison. Si vous êtes de la génération Y, vous associerez rapidement ce bermuda à celui que les pères portaient jadis. On vous dit tout sur la tendance question de bien l'assumer!

À lire aussi: Ces paires de jeans seront partout cet automne

Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme, et c'est exactement le cas du dad short. Ce short tout droit sorti de la garde-robe masculine des années 80-90. Taille haute, coupe large et descendant jusqu'au milieu de la cuisse, ce short existe depuis belle lurette, mais ce sont les femmes qui le porteront fièrement cet été.

Un vêtement tout-aller parfait

On aime cette pièce tantôt en denim (notre coup de coeur!), tantôt en coton ou en lin. C'est définitivement un style qu'on aura le goût d'adopter cet été. On le porte avec une chemise en fibre naturelle ou un haut écourté, pour un look à la fois confortable et stylé.

Sur TikTok, les influenceuses sont toutes d'avis que ce short est un indispensable à avoir pour l'été! C'est le morceau parfait pour les pique-niques dans les parcs ou le vendredi jeans au bureau. Pour rehausser l'allure, on l'agence avec un blazer bien coupé et des chaussures à talons hauts, le transformant en parfaite tenue de soirée.

NOS COUPS DE COEUR DE DAD SHORTS

Si vous osez l'essayer cet été, voici quelques modèles de ce short qui sera roi durant la saison estivale!

1. Le short taille haute denim coloré, Simons / 49,00$

Simons

2. Culotte courte Taille haute, H&M / 34,99$

3. Short ample mi-cuisse boyfriend, Aritzia / 43,99$

Aritzia

4. Short en denim droit coupé à taille très haute avec braguette à bouton, Old Navy / 36,00$

Old Navy

5. Short en denim 501 Années 90, Levi's / 88,00$

Bon magasinage!