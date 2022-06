Les meilleures adresses de boutiques de décoration

Pour conserver un décor qui soit toujours au goût du jour, on ne détient jamais assez de bonnes adresses de magasins de décorations. Découvrez ou redécouvrez ces charmantes boutiques qui nous donnent (chaque fois!) envie de tout refaire à la maison.

TOP 10 BOUTIQUES DE DÉCORATION POUR LA MAISON

1. Rose Bon Bon, Québec, Saguenay et Mirabel

Une boutique où le bonheur est au rendez-vous, à chaque visite. Méfiez-vous, c'est facile de devenir accroc en raison de leurs nombreux arrivages.

2. V de V, Montréal et Toronto

VdeV est un magasin de mobilier et accessoires de décoration de style vintage/industriel. On y retrouve de magnifiques éléments décoratifs qui donnent du punch à toutes les pièces de la maison, de la cuisine à la salle de bain, en passant par le bureau.

3. Pottery Barn, Brossard

Véritable paradis des âmes décoratrices, cette adresse est à mettre en haut de liste pour un prochain changement de décor.

4. Zone Maison, Montréal, Québec et Ottawa

Magasin de meubles et d'objets pour la maison, Zone Maison fait partie du paysage québécois depuis plus de 40 ans. Leurs magasins proposent de magnifiques produits pour apporter une touche distinctive dans votre quotidien.

5. Structube, grand Montréal, Sherbrooke, Québec et Lévis

Cette chaîne n'a plus besoin de présentation... Reconnue, entre autres, pour ses meubles abordables. Structube propose aussi une magnifique sélection d'items de décoration. Quelques articles de déco sont disponibles dans les différentes succursales et en ligne.

6. Maison Olive

Cette boutique en ligne vend des items décoratifs uniques en leur genre pour donner du caractère à un salon ou une chambre à coucher. À découvrir, si vous ne l'aviez pas déjà dans vos favoris!

7. Reimagine Designs, Fredericton et sur le Web

Pour de jolis luminaires, tapis et tableaux, Reimagine Designs met la barre haute en terme de choix. À la recherche d'inspiration, n'attendez plus.

8. Buk & Nola, Montréal

Buk & Nola est l’endroit idéal pour trouver la touche finale à un décor, dénicher le cadeau parfait ou simplement se délecter les yeux. Avec son ambiance douce, la boutique vous accueille comme une amie le ferait.

9. La Boutique par Fanny, Rimouski

De beaux et bons produits pour vous et la maison, par des entreprises d'ici. Faits avec amour, de façon durable tout en respectant l'environnement.

10. West Elm, Montréal

Ce dernier et non le moindre est un magasin d’articles pour la maison uniques, modernes et abordables. On y trouve des produits très originaux et des designs bien pensés pour n'importe quel type d'espace.

À quand un changement de décor et l'ajout de quelques trouvailles dénichées dans ces jolies boutiques?