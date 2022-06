Suggestions de lecture du 19 juin 2022

Frédérique Dufort nous partage ses coups de cœur du moment, des lectures parfaites pour la saison estivale.

1- La dernière chose qu’il m’a dite

Enquête / Mystère

Laura Dave

Michel Lafond

Hannah reçoit un message de son mari juste avant que celui-ci ne disparaisse : «protège-la». Mais de quoi parle-t-il? Pourquoi ne lui donne-t-il pas de signe de vie? Au même moment, le patron d’Owen est arrêté pour fraude et tous les regards se tournent vers eux.

A-t-il fuit par peur de représailles? Comment peut-il croire que sa fille Bailey acceptera de vivre avec une belle-mère qu’elle dit détester? Et si Owen n’était pas celui qu’il prétend être...? Tant de mystères qui seront tranquillement résolus au fil de cette lecture qui amène vraiment un vent de changement dans cette catégorie littéraire. C’est inattendu, c’est bon, c’est concis ; un peu comme une excellente mini-série, à dévorer jusqu’à tard dans la nuit.

2- Dans l’ombre de la Sainte Mafia

Polar sur trame historique

Claire Bergeron

Druide

Québec 1917. Le décès accidentel d’une jeune novice éveille les soupçons d’un avocat qui l’appréciait énormément, mais personne n’ose chercher plus loin. Au même moment, douze familles décident de quitter Deschambault pour suivre le curé Lacoursière en Abitibi pour s’y établir. Un changement de cap qui ne sera pas sans embûches, considérant que la grippe espagnole fait des ravages l’année suivante.

Finalement, après de nombreuses années de vie paisible, un autre drame secouera la communauté. Et s’il existait un lien entre les deux tragédies?

Maitre Duvernois entamera un combat contre l’institution la plus forte de l’époque, l’Église catholique.

La plume de madame Bergeron est si fluide que vous vous trouverez transporté dans son univers et ne pourrez plus en ressortir avant d’avoir terminé votre lecture. Ce n’est pas un livre d’action avec une multitude de rebondissements : c’est un polar doux, qui remet en question beaucoup de certitudes de l’époque, tout en racontant la vie de ces gens si braves qui ont osé tout abandonner pour se reconstruire sur de nouvelles terres.

3- Dans les yeux de mon père

Témoignages/ Collectif

Hugo Roman

Parfois, le plus beau cadeau qu’on puisse faire pour la fête des Pères, c’est de raconter leur histoire. De renouer avec cette relation grâce à des souvenirs, les beaux comme les plus laids, et d’ainsi permettre à d’autres de se reconnaître. Les femmes ayant contribué à ce collectif s’ouvrent sur la relation qu’elles entretiennent/entretenaient ou rêvaient d’entretenir avec cet homme. Touchant, poignant, doux, drôle. J’ai versé des larmes et j’ai ri. Mais surtout, j’ai réalisé la chance que j’avais de pouvoir compter sur mon papa, encore aujourd’hui.

4- Ash a un TDAH

Mega Editions

Naila Aberkan & Hazel Quintanilla

Avec la fin des classes, je trouve que ce livre est parfait pour nos petites tornades qui auront assurément beaucoup d’énergie à dépenser. Il faut se rappeler qu’elle est belle leur intensité, même si parfois, en tant que parents, on a de la difficulté à la gérer / à bien l’apprécier. Voici donc Ash (diminutif de Ashley, ça va plus vite!!), une petite fille dont le TDAH devient le meilleur allié lors de son activité préférée : la course.

5- Perles de verre

Dawn Dumont

Hannenorak

Dawn Dumont est une auteure crie des Plaines très appréciée pour sa façon d’écrire : c’est vrai, c’est franc, c’est drôle et poignant à la fois. Dans cette troisième œuvre de l’auteure, on découvre quatre amis qui quittent leur réserve pour aller vivre «en ville», soit à Saskatoon. Ils sont Nellie Gordon, Julie Papequash, amie de la première qui a «tout pour elle» en apparence, mais bien peu en détermination, Everett Kaiswatim, le gars cool qui veut s’en sortir, mais pas tant que ça finalement, puis Taz Mosquito, le revendicateur des droits de sa communauté qui a malheureusement ses démons à gérer avant de pouvoir aider les autres. Chacun à leur façon, ils sont forts, mais impuissants, assumés, mais déracinés, motivés et désœuvrés. C’est la beauté des œuvres de Dawn selon moi : cette façon de présenter une réalité en déconstruisant les préjugés et en misant plutôt sur l’humanité. Chapeau à Daniel Grenier pour la traduction si juste!

6- Debout comme un grand cèdre

Nicola I. Campbell

Hannenorak

Livre poétique magnifiquement illustré pour parents et enfants où on explore la nature, la faune, la puissance des mots ainsi que leur sens dans les langues nłeʔkepmxcin et Halq'eméylem. À la fois complexe et rempli de simplicité par l’amour ressenti en tournant les pages, c’est une ode à tout ce qui vit et nous permet de vivre.