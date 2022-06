Commissions et épicerie: sauvez du temps grâce à la livraison via instacart

Avec la vie bourdonnante que vous menez – et particulièrement avec l’arrivée imminente des beaux jours! –, vous déplacer pour faire des courses devient parfois une tâche de trop dans la longue liste de choses à faire de la semaine.

Que vous ayez besoin de savon à vaisselle, de collations pour les lunchs des enfants ou de crème solaire pour l’après-midi improvisé à la piscine, il est possible de vous faire livrer tout ceci (et beaucoup plus!) en quelques clics avec l'aide d'Instacart.

Un service pratique et rapide

photo by Cera Hensley

Commandez en ligne des articles de toutes sortes: produits d'épicerie, de beauté, pharmaceutiques ou ménagers, jouets, appareils électroniques, etc. Faites-vous livrer vos emplettes chez vous via Instacart. Plusieurs des entreprises où vous faites déjà votre épicerie, comme Costco, Metro et Walmart, y proposent tout leur inventaire au même prix qu’en magasin.

Pour recevoir ce dont vous avez besoin, il suffit de passer une commande en ligne sur le site Web ou via l’application d’Instacart. Vous pouvez ensuite choisir un créneau de livraison ou en programmer une. À vous de choisir ce qui convient le mieux à votre horaire!

De plus, en créant un compte sur la plateforme, vous serez en mesure d’ajouter des produits à vos favoris afin de les commander en quelques clics seulement.

Les services d’Instacart sont offerts à travers tout le Québec. Votre épicier Metro ou le Walmart le plus près de chez vous seront donc ceux qui vous fourniront vos produits favoris. Vous n’êtes pas membre Costco? Nul besoin de l’être pour profiter de leurs bas prix avec la commande en ligne sur la plateforme!

Attention: si l’un des commerces chez qui vous souhaitez magasiner n’a pas pignon sur rue dans votre région, vous ne pourrez pas profiter de son offre de produits.

Cuisiner pour dépanner

D’ailleurs, le chef Hugo Saint-Jacques a concocté une recette de salade de carottes rôties au miel et fromage frais maison, oignons marinés et kasha ! Visionnez la vidéo:

s

Pour préparer ce délicieux plat chez vous, suivez la recette d'Hugo Saint-Jacques:

Niveau de difficulté : Facile

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Temps de repos au frigo : 6 à 8 heures

INGRÉDIENTS

Fromage:

4 tasses (1 litre) de lait 3,25% ou 2 %

5 brindilles de thym frais

2 gousses d’ail écrasées

1⁄4 tasse (60ml) de vinaigre blanc

2 c. à soupe (30ml) de ciboulette ciselée

Quantité suffisante de sel et poivre

Carottes :

20 à 24 petites carottes fanes colorées du jardin

2 c. à soupe (30ml) de beurre

1 c. à soupe (15ml) d’huile d’olive extra vierge

2 c. à soupe (30ml) de miel

1 c. à soupe (15ml) de poivre rose (baies)

4 brindilles de thym frais

1, Citron (jus et zeste)

Garniture :

1 tasse (250ml) de petits oignons marinés, taillés en demi

Quantité suffisante de curcuma frais, betterave, charbon...

1⁄4 tasse (60ml) de kasha (sarrasin torréfié)

Quantité suffisante de fleurs comestibles

15 feuilles de capucines

PRÉPARATION

Étape 1 : Dans un chaudron à fond épais, chauffer le lait avec l’ail et le thym frais ainsi qu’une grosse pincée de sel. Amener à 90 degrés Celsius (195°F) et retirer du feu. Ajouter aussitôt le vinaigre sans brasser et laisser reposer 30 minutes à température pièce. Pendant ce temps, préparer un tamis fin au-dessus d’un contenant (minimum 1 litre) puis y étaler du coton fromage sur le tamis.

Étape 2 : Retirer les aromates (thym et ail) puis couler le fromage dans le coton pour y récupérer le caillé. Laisser égoutter de 6 à 8 heures au frigo. Une fois le fromage égoutté, parfumer le avec la ciboulette et réassaisonner au goût. Réserver au frais.

Étape 3 : Pour les oignons marinés, tailler les en demi. Dans 2 bols différents, vous pouvez colorer la marinade de ces derniers avec de la betteraves râpés (rouge) et avec du curcuma frais (jaune). Remettre les oignons dans la marinade pour les laisser se colorer.

Étape 4 : Ensuite, pour les carottes, commencer par chauffer le miel à feu doux avec le poivre rose, l’ail et le thym pour bien parfumer ce dernier. Laisser infuser 2 à 3 minutes. Pendant ce temps, bien brosser les carottes sous l’eau froide ou les peler selon votre préférence. Tailler les en biseaux et les éponger aussitôt.

Étape 5 : Par la suite, dans un grand poêlon, chauffer le beurre et l’huile d’olive puis y faire rôtir les carottes de 3 à 4 minutes. Ajouter ensuite le miel parfumé et caraméliser de 1 à 2 minutes. Vous voulez obtenir de carottes caramélisées mais encore croquantes.

Étape 6 : Pour le montage, disposer les carottes dans une grande assiette et garnir de fromage frais. Garnir avec les oignons marinés colorés et saupoudrer de kasha. Décorer avec de magnifiques fleurs comestibles (tagètes, centaurées, bourraches, capucines, dianthus, pensées...).

