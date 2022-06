Le 9h15

Les astuces voyages pour nos aventures estivales!

On n’a pas besoin d’aller bien loin pour que l’aventure commence, il suffit de sortir de la maison et c’est parti pour une bonne dose d’adrénaline et surtout de liberté ! C’est comme ça que Guillaume Duranceau-Thibert se sent en roadtrip, il se sent libre.