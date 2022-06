Sabrina Cournoyer revient d'un voyage hallucinant dans l'Ouest canadien et nous donne envie de partir!

La magnifique (et ô combien reposée) Sabrina Cournoyer revient tout juste d'un séjour de deux semaines avec son amoureux dans l'Ouest canadien. Après avoir parcouru 3 000 kilomètres en 14 jours, notre chroniqueuse culturelle nous partage ses principaux coups de coeur vécus dans des paysages tout droit sortis de cartes postales.

L'un des moments forts de son voyage en amoureux a été cette journée entière qu'ils ont passée sur la promenade des Glaciers, qui relie le lac Louise à Jasper.

Courtoisie: Sabrina Cournoyer

Ce tour qui doit normalement prendre 2 ou 3 heures tout au plus leur aura pris pratiquement toute la journée... La raison est bien simple: Sabrina et son copain s'arrêtaient à tous les points de vue, complètement renversés par les paysages à couper le souffle.

Cette promenade est l’une des plus panoramiques de la planète et on dirait que les deux tourtereaux ont su bien en profiter.

Courtoisie: Sabrina Cournoyer

Sabrina a d'ailleurs partagé ce magnifique cliché sur son compte Instagram officiel durant ses vacances et a affirmé ceci : « Columbia Icefield. Sur la route des glaciers, ma route préférée à vie ». On peut telllllement comprendre pourquoi!

Rafting sur la rivière Athabasca

Les deux explorateurs de l'Ouest ont même fait la grande expérience d'aller faire du rafting sur 16 kilomètres dans les eaux glacées de la rivière Athabasca dans le Parc national de Jasper.

Courtoisie: Sabrina Cournoyer

Ils sont, tous les deux, totalement sortis de leur zone de confort pour cette activité et avouent avoir a-d-o-r-é!

Arrêt au lac Kamloops

Sabrina avait souvent entendu parler du grandiose lac Kamloops, endroit où sa mère a séjourné lors d'un échange étudiant dans les années 70 (non, mais on l'envie). C'était la toute première fois qu'elle y mettait les pieds lors de ce séjour en Colombie-Britannique. Il s'agit d'un autre coup de coeur de par le magnifique décor que l'endroit leur réservait.

Courtoisie: Sabrina Cournoyer

Le lac Kamloops est en fait un lac situé à l'ouest de la ville de Kamloops. Il s'agit d'un élargissement local de la rivière Thompson, le plus grand affluent du fleuve Fraser. Ça donne un paysage spectaculaire qu'on ne se tanne pas d'admirer!

Grande découverte lors de leur voyage

Ils ont d'ailleurs appris l'existence d'un désert au Canada, soit le désert d'Osoyoos. Il fait partie d’un écosystème fragile et protégé qui comporte une centaine de variétés de plantes rares et au moins 300 espèces d’animaux, tels des hiboux, des scorpions, des tortues, des lézards et des serpents.

On y retrouve, entre autres, le centre culturel Nk’Mip (prononcez Ink-a-Meep) qui propose une exposition vraiment intéressante ainsi qu'un sentier qui leur a permis de se promener en plein coeur du désert!



Courtoisie: Sabrina Cournoyer

Si on se fie à cette photo, ils ne semblent pas avoir faire la rencontre des serpents à sonnette qui y résident!🐍

Randonnée pédestre entre lacs et montagnes

Notre grande exploratrice pose ici fièrement devant le vaste lac Agnès en pleine randonnée pédestre, après avoir pris le départ au lac Louise dans le Parc national de Banff.

Courtoisie: Sabrina Cournoyer

Sans le savoir au moment de prendre cette photo, elle pointe un mur de neige et de glace qu'elle et son copain allaient devoir affronter 2 heures plus tard, à la tombée du jour, sur un sentier peu balisé, sans savoir s'ils allaient dans la bonne direction. Les amoureux ont eu une petite frousse comme un orage s'est aussi mis de la partie.

Heureusement, ils ont retrouvé leur chemin à temps, mais ont aussi regagné leur van totalement détrempés par l’averse! Ce moment restera assurément gravé dans leur mémoire pour longtemps, et hop, dans l'album photo.

Courtoisie: Sabrina Cournoyer

Retrouvez Sabrina Cournoyer dans les segments culturels de Salut Bonjour, du lundi au jeudi, dès 6h.

Elle prendra la barre de l'émission en collaboration avec Mathieu Roy durant la semaine du 25 juillet. Celle qu'on aime tant sera également à l'animation de Salut Bonjour Week-end du 30 juillet et du 27 août.