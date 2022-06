Saskia Thuot nous donne ses conseils pour guider notre ado à travers son premier emploi

FAMILLE - Avec la fin des classes, plusieurs étudiants seront à la recherche ou débuteront leur premier emploi. Une étape importante dans notre vie, dont on se souvient souvent longtemps. On le voit dans l’actualité des derniers mois, avec le manque de main d’œuvre, les jeunes se mettent au travail de plus en plus tôt parfois même dès l’âge de 11 ans ! Alors aujourd’hui, Saskia Thuot vous donne des trucs pour acquérir son premier emploi !