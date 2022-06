Il arrive qu’une chatte donne naissance dans une ruelle, un boisé ou un parc. Voici ce que vous devez faire si vous trouvez des chatons qui, à première vue, semblent abandonnés*.

Salut Bonjour vous présente la série web Au service des animaux!

s

La saison des naissances des chatons a commencé au début du mois de mars. Durant les mois qui suivent cette période, les refuges animaliers reçoivent un volume plus important de chatons. La SPCA de Montréal s'attend d'ailleurs à recevoir près de 150 chatons d'ici la fin de la saison estivale.

Quoi faire si vous trouvez des chatons orphelins?

1. Observer les chatons de loin.

Même si certains pourraient être tentés de prendre les chatons avec eux pour en prendre soin, il faut éviter de les retirer de leur milieu de vie, du moins pour le moment. Avant de s'en approcher, il faut vérifier que les chatons ont réellement besoin d'aide. Pour ce faire, il faut observer la scène de loin .

Si vous pensiez que quelques minutes suffisent, détrompez-vous! Avant de s'en approcher, il est possible d'observer la scène pendant plusieurs heures, soit jusqu'à 4 heures en hiver et jusqu'à 9 heures en été.

Même si les chatons semblent avoir été «abandonnés» par leur mère, la plupart du temps, celle-ci est simplement partie chercher de la nourriture ou elle est en train de déplacer ses petits, un à un, dans un endroit plus sécuritaire. Si elle vous surprend, près de ses chatons, elle pourrait décider de fuir ou de rester en retrait. Et, comme la mère est la meilleure pour s'occuper des chatons, il vaut mieux ne pas les séparer.

Évidemment, si les chatons semblent en danger réel, il faut passer à l'action. Pour savoir si les chatons sont en danger ou non, il faut être attentif à leur apparence physique. Un chaton propre, alerte et un peu grassouillet a, la plupart du temps, été soigné par sa mère. Les chatons orphelins, quant à eux, sont sales, visiblement en sous-poids et en détresse.

2. Accueillir les chatons chez soi.

Si la chatte ne revient toujours pas, il est possible de les accueillir chez soi. Avant d'aller les chercher, il faut préparer un coin douillet dans sa maison, à l'abri du bruit et des autres animaux (si vous en avez!). Comme ils ne régulent pas encore leur température eux-mêmes, la première étape est de les réchauffer avec une couverture.

Il est aussi possible de les nourrir. Attention! Les nourrir de façon inadéquate peut réellement nuire à leur bien-être. Il faut éviter de leur offrir du lait de vache ou du lait de chèvre . Les cliniques vétérinaires possèdent des formules adaptées qui conviennent aux chatons. Il faut nourrir les chatons sur le ventre et non sur le dos, car cela pourrait occasionner de graves complications (voir la vidéo explicative).

Bien qu'il ne soit pas recommandé de laver les chatons, il est possible d'utiliser des lingettes humides, sans odeur, pour bébé. Si procédant ainsi, il faut s'assurer que les chatons soient complètement secs.

3. Contacter un refuge animalier.

Le refuge animalier de votre région ou la clinique vétérinaire de votre quartier pourra vous offrir de précieux conseils pour venir en aide aux chatons orphelins. Si vous n'êtes pas en mesure de vous en occuper, votre refuge pourra les accueillir.

*L'équipe de Salut Bonjour tient à remercier la SPCA de Montréal pour sa contribution au contenu éditorial de cet article!