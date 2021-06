4 activités à faire en famille pour la Fête nationale du Québec

Cette année, les Québécois ont démontré une solidarité hors du commun. À l’occasion de la Fête nationale du Québec, c’est le moment parfait pour vous réunir – en respectant les mesures sanitaires émises par la santé publique, bien évidemment – auprès de vos proches afin de célébrer comme il se doit!

Fidèle à son habitude, Tim Hortons tient à faire partie de la fête en proposant un menu spécialement adapté aux couleurs de la Saint-Jean – dont un beigne saupoudré de vermicelles bleus et blancs –, en plus de délaisser temporairement son emblématique tasse rouge pour la remplacer par une bleue!

À la recherche d’activités pour fêter cette 187e édition de la Saint-Jean-Baptiste? Question de vous inspirer, voici 4 idées à faire en famille!

1. Prévoyez un barbecue ou un pique-nique

Si vous avez envie de rester à votre domicile, mais souhaitez tout de même fêter avec vos proches, vous pouvez profiter de la belle température estivale et partager un repas en plein air. En mode BBQ ou tapas, encouragez les commerces d’ici et élaborez un festin avec des produits 100 % locaux. Pour vous mettre dans l’ambiance, n’oubliez pas de préparer en amont une liste de chansons d’artistes québécois!

2. Faites-vous un ciné-parc dans votre cour

Cette année, assistez au spectacle de la Fête nationale en direct de votre cour en transformant celle-ci en ciné-parc, le temps d’une soirée! Pour l’occasion, vous n’aurez besoin que d’une toile ou d’un drap blanc et d’un projecteur, ou encore, vous pouvez tout simplement sortir votre télé à l’extérieur. Le 24 juin dès 20 heures, syntonisez TVA et laissez-vous entraîner par vos chanteurs préférés, qui rendront hommage à la culture québécoise en chansons.

3. Organisez un tournoi de jeux

Rien n’est plus rassembleur qu’une session de jeux! En plus des poches, du Spikeball, du Mölkky et des cartes, vous pouvez aussi vous inspirer du traditionnel «fais-moi un dessin» et lui donner une saveur de circonstance en y jouant sous la thématique des expressions québécoises - succès garanti! Pour honorer la Saint-Jean, choisissez la thématique des expressions québécoises! Succès garanti!

4. Terminez la soirée avec un feu de camp

Qui dit Saint-Jean, dit feu de joie! Quoi de mieux que de passer la soirée en compagnie de votre famille et de vos amis à rire, chanter et vous bourrer la face de S’mores? Une chose est sûre, tout est permis!

