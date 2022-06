Pour vous simplifier la vie, il suffit d’utiliser le service d'achat et plateforme de paiement tout-en-un Klarna.

C'EST BON À SAVOIR - Klarna est un service d'achat et une plateforme de paiement tout-en-un. Que vous fassiez vos achats en ligne, en magasin ou via l'application, Klarna vous offre ce qu’on appelle «le magasinage en douceur».

Avec Klarna les versements sont flexibles. Vous pouvez acheter et payer plus tard chez de nombreux détaillants en ligne. Il y a de nombreuses récompenses et avantages pour avoir magasiné avec Klarna et vous pourrez profiter de soldes et d’offres spéciales des marques.

Pour plus d'information : www.klarna.com