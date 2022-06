Géraldine se paie du bon temps en pleine nature

La belle Géraldine Lamarche à la météo s'est récemment posée en pleine nature, l'instant de quelques jours. Elle nous partage quelques clichés pris dans un véritable havre de paix dans les Cantons-de-l'Est.

À lire aussi: 12 mini-chalets épatants à louer cet été au Québec

La chroniqueuse météo du week-end a profité de quelques jours de congé pour s'offrir un apaisant séjour dans un Zoobox, un chalet écoresponsable, situé à Eastman.

Lits suspendus, bain sur roulettes, poteaux de pompier et roues ou vélos stationnaires générateurs d’électricité: les Zoobox de chez Vertendre sont originaux, en plus d’être tout équipés et 100% autonomes en énergie.

Courtoisie: Géraldine Lamarche

Il s’agit d’un endroit vraiment unique où l'on retrouve un mur d’escalade à l’intérieur ainsi que des jeux pour s’amuser, un foyer intérieur et extérieur, un hamac à même le chalet ainsi que tout plein d’autres trucs vraiment géniaux.

Courtoisie: Géraldine Lamarche

Grande amoureuse de la nature, Géraldine a d'ailleurs partagé ces quelques mots à son retour via son compte Instagram officiel: « Un petit séjour vraiment unique en forêt dans les Cantons-de-l’Est à écouter le vent caresser les feuilles, à prendre le temps de respirer et à connecter avec la nature. 🌳🍄💞🐸 Beaucoup d’amour et de bonheur vous attendent dans ce petit hébergement écoresponsable et autonome en énergie qu'est @leVertendre ! 💡�� J’y retourne dès que possible. 🫶🏻🍃 »

Un très grand lit qui se descend du plafond et des portes vitrées qui s’ouvrent complètement sur une forêt, c’est le paradis ou quoi? Dans tous les cas, ça nous donne vraiment envie d'y aller!

Courtoisie: Géraldine Lamarche

Aux dires de Géraldine, on peut ouvrir les grandes portes vitrées et se réveiller avec le chant des oiseaux et le vent qui entre dans le chalet, comme si on avait dormi à la belle étoile (mais dans le confort d’un grand lit king).

Randonnée en nature

Notre pétillante chroniqueuse en a aussi profité pour faire de la randonnée en nature, respirer et tout simplement relaxer dans les hamacs en pleine forêt.

Courtoisie: Géraldine Lamarche

Adossé au Mont-Orford, le domaine du Vertendre est un havre de paix par excellence en Estrie avec ses 1000 acres de forêt mature, où s'harmonisent refuges & chalets écologiques et contemporains, à louer ou à vendre.